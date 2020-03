Chi phí giáo dục tư của học sinh Hàn Quốc năm 2019 tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/3 công bố kết quả khảo sát cho thấy tổng chi phí giáo dục tư năm 2019 của học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng 7,8% so với năm 2018, từ 19.500 tỷ won (16,32 tỷ USD) lên 21.000 tỷ won (17,58 tỷ USD). Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử, cao hơn hẳn mức tăng 4,4% một năm trước.Số đối tượng khảo sát năm 2019 là 5.450.000 người, giảm khoảng 130.000 người (2,4%) so với kết quả khảo sát năm 2019, nhưng tổng chi tiêu cho giáo dục tư lại tăng. Tỷ lệ học sinh tham gia giáo dục tư tăng từ 72,8% lên 74,8%, thời gian học tăng từ 6,2 giờ lên 6,5 giờ.Chi phí giáo dục tư bình quân hàng tháng của mỗi học sinh là 320.000 won (268 USD), tăng 10,4% so với năm 2018. Nếu trừ đi những học sinh chỉ tham gia giáo dục công, thì chi phí giáo dục tư bình quân hàng tháng là 429.000 won (359 USD). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh chi trên 700.000 won (586 USD)/tháng cho giáo dục tư tăng từ 9,9% năm 2018 lên 12% năm 2019, trong khi tỷ lệ chi dưới 300.000 won (251 USD)/tháng lại giảm.Thu nhập của phụ huynh càng cao thì chi tiêu giáo dục tư cho con cái càng lớn. Với các phụ huynh thu nhập từ 7 triệu đến 8 triệu won (5.860 đến 6.696 USD)/tháng, mức tăng chi tiêu giáo dục tư cho con cái là 9,7%, mức cao nhất. Sau đó là nhóm thu nhập từ 6 triệu tới 7 triệu won (5.022 đến 5.860 USD) tăng 8,1%, nhóm thu nhập trên 8 triệu won (6.696 USD) tăng 6,6%.Ngược lại, tỷ lệ học sinh tham gia các giờ học thêm do nhà trường tổ chức sau giờ học chính quy, biện pháp kiềm chế giáo dục tư, giảm 2,5% so với một năm trước còn 48,4%.