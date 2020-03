Đóng tàu Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng trúng thầu trong tháng 2

Photo : KBS News

Theo số liệu do cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh công bố ngày 10/3, trong tháng trước, các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc trúng thầu 8 tàu, tương đương 200.000 tấn tổng hợp bù (CGT), chiếm 67% tổng đơn hàng toàn thế giới.Sau Hàn Quốc là Philippines (4 tàu, 60.000 tấn tổng hợp bù, 19%) và Nhật Bản (1 tàu, 30.000 tấn tổng hợp bù, 10%). Trung Quốc chỉ trung thầu 1 tàu container (8.000 tấn tổng hợp bù).Trong tháng 1, Trung Quốc đứng đầu thế giới về lượng trúng thầu đơn hàng đóng tàu với 22 chiếc (510.000 tấn tổng hợp bù), nhưng lại sụt giảm mạnh trong tháng 2. Giới doanh nghiệp nhận định lý do là vì các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc không thể hoạt động bình thường do dịch corona-19. Trong khoảng thời gian này, Hàn Quốc đã vươn từ vị trí thứ hai lên thứ nhất.Lượng đơn hàng đóng tàu toàn thế giới trong tháng 2 là 300.000 tấn tổng hợp bù (18 tàu), giảm một nửa so với tháng 1 (750.000 tấn tổng hợp bù, 33 tàu). Lượng đơn hàng hai tháng đầu năm giảm 76% so với cùng kỳ năm 2019.Đơn hàng tồn trên toàn thế giới tính tới cuối tháng 2 là 74.070.000 tấn tổng hợp bù, giảm 1.600.000 tấn tổng hợp bù so với cuối tháng 1, trong đó của Hàn Quốc giảm 680.000 tấn tổng hợp bù (3%), Nhật Bản giảm 470.000 tấn tổng hợp bù (4%), Trung Quốc giảm 230.000 tấn tổng hợp bù (1%).Trung Quốc có tổng đơn hàng tồn cao nhất với 26.160.000 tấn tổng hợp bù (chiếm 35%), sau đó đến Hàn Quốc 21.280.000 tấn tổng hợp bù (29%), Nhật Bản 10.910.000 tấn tổng hợp bù (15%).Lượng bàn giao đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong tháng 2 là 1.117.000 tấn tổng hợp bù, giảm 66% so với một tháng trước. Trong đó, của Trung Quốc là 60.000 tấn tổng hợp bù (3 tàu), giảm 96% so với tháng 1 và 83% so với cùng kỳ năm trước. Lượng bàn giao tàu của Hàn Quốc cũng giảm 54% so với tháng 1 và 33% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản giảm lần lượt 39% và 31%.Clarkson nhận định nhiều khả năng các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc sẽ không thể bàn giao tàu đúng thời hạn trong đầu năm nay do thiếu nhân lực và vật tư, máy móc.