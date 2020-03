Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul cho biết tính tới 10 giờ sáng ngày 11/3 đã có tổng cộng 93 ca nhiễm corona-19 liên quan tới tổng đài tư vấn trong một tòa nhà ở phường Sindorim, quận Guro, tăng 3 người so với số liệu lúc 0 giờ cùng ngày. Trong số đó có 65 ca sống ở Seoul, 13 ca sống ở tỉnh Gyeonggi và 15 ca sống ở thành phố Incheon. Đây là kết quả kiểm tra 207 nhân viên đang làm việc tại tầng 11 của tòa nhà cùng người thân của họ.550 nhân viên tổng đài tư vấn ở tầng khác trong cùng tòa nhà hiện đang được xét nghiệm. Chính quyền quận Guro đã đặt trung tâm khám chữa bệnh tạm thời phía trước tòa nhà, tiến hành xét nghiệm với toàn bộ cư dân, nhân viên làm việc tại đây, và những khách hàng đã từng lui tới tòa nhà. Ước tính hơn 400 người đã được xét nghiệm tại đây trong ngày 10/3.Tòa nhà này có tổng cộng 19 tầng trên mặt đất và 6 tầng hầm, có nhiều doanh nghiệp hoạt động như nhà hàng tiệc cưới, viện chăm sóc sức khỏe sau sinh, văn phòng công ty kiêm nhà ở.Người dân và nhân viên công ty trong tòa nhà lại dùng chung một thang máy, nên dự đoán số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng. Các cơ quan chức năng cũng đang điều tra nguồn lây nhiễm virus trong tòa nhà.Trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh CBS cùng ngày, Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết đã đối chiếu 207 nhân viên tại tầng 11 với danh sách tín đồ giáo phái Shincheonji, qua đó xác định có 2 nhân viên là tín đồ giáo phái này, nhưng cả hai đều cho kết quả âm tính. Do đó, các cơ quan chức năng đang điều tra thêm có tín đồ Shincheonji ở các tầng khác trong tòa nhà hay không.Theo Thị trưởng Park, trên cả nước có 745 tổng đài tư vấn, trong đó chỉ riêng ở Seoul đã có tới 417 đơn vị. Đây là nơi có môi trường làm việc dễ lây lan dịch bệnh tập thể, do đó nếu các tổng đài này không tuân thủ khuyến cáo giữ khoảng cách với người khác trong cộng đồng thì thành phố sẽ ban lệnh phong tỏa các cơ sở hoạt động bất cứ lúc nào.Ngoài ra, để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan, từ ngày 11-13/3, chính quyền thành phố Seoul sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ 417 tổng đài tư vấn đang hoạt động tại thành phố.Ngoài ra, Thị trưởng Park cho biết hiện có 413 nhân viên đang làm việc tại tổng đài tư vấn 120 Dasan do chính quyền thành phố Seoul quản lý. Thành phố cũng đã hoàn tất công tác phòng dịch, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay khử trùng cho toàn bộ nhân viên làm việc tại tổng đài tư vấn 120 Dasan. Từ ngày 12/3, cơ quan này sẽ áp dụng thí điểm, sau đó chính thức cho một nửa nhân viên làm việc tại nhà từ tuần sau.Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ quản lý đặc biệt các cơ sở có nhiều người lui tới như phòng karaoke, tiệm chơi game. Tùy vào tình hình, thành phố sẽ cân nhắc tạm ngừng hoạt động các cơ sở này.