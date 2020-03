Chính phủ cập nhập thông tin tồn kho khẩu trang tại các hiệu thuốc cho người dân

Photo : YONHAP News

Trong ngày thứ Tư 11/3, những người có số cuối năm sinh là 3 và 8 có thể mua khẩu trang tại các hiệu thuốc trên cả nước.Từ ngày 9/3, Hàn Quốc áp dụng quy định mua khẩu trang vào các ngày trong tuần dựa theo số cuối năm sinh. Theo đó, mỗi người dân được mua tối đa hai chiếc khẩu trang một tuần, vào các ngày dựa theo số cuối của năm sinh. Những người có số cuối năm sinh là 1 và 6 sẽ được mua vào thứ Hai, 2 và 7 được mua vào thứ Ba, 3 và 8 thứ Tư, 4 và 9 thứ Năm, 5 và 0 thứ Sáu. Người nào không mua được trong tuần có thể mua tối đa hai cái vào cuối tuần, không phụ thuộc số cuối năm sinh.Nhờ quy định này, số người tập trung tại các hiệu thuốc để mua khẩu trang đã giảm bớt. Tuy nhiên, thời gian bán hàng của mỗi hiệu thuốc lại khác nhau, khiến nhiều trường hợp người dân chờ đợi uổng công.Để giải quyết tình trạng hỗn loạn dù đã áp dụng quy định mới, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu công bố thông tin bán khẩu trang trên cổng dữ liệu Nhà nước của Bộ Hành chính và an toàn (www.data.go.kr) từ ngày 10/3. Đây là hệ thống cung cấp và công khai nhiều loại dữ liệu đa dạng của Nhà nước cho người dân.Dựa theo dữ liệu do các hiệu thuốc nhập trên trung tâm dữ liệu, người dân có thể kiểm tra tồn kho khẩu trang ở mỗi nơi bán theo 4 mức là "không còn", "dưới 30 chiếc", "từ 30 tới dưới 100 chiếc", và "trên 100 chiếc".Các nhà phát triển ứng dụng đã khai thác dữ liệu này để thiết kế ứng dụng kiểm tra thông tin về khẩu trang, và tuyên bố bắt đầu cung cấp dịch vụ từ 8 giờ ngày 11/3. Vấn đề đặt ra là liệu ứng dụng này có cập nhật theo thời gian thực lượng tồn kho khẩu trang tại hơn 23.000 hiệu thuốc trên toàn quốc hay không. Nếu không cập nhật được ngay lập tức, ứng dụng sẽ có thể gây hỗn loạn hơn. Ngoài ra, một điểm hạn chế khác là người cao tuổi sẽ gặp khó khăn do không thể sử dụng thuần thục ứng dụng.