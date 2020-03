Nguồn thu du lịch tháng 1 giảm hơn 300 triệu USD do dịch corona-19

Hệ thống kiến thức và thông tin du lịch của Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc (KCTI) ngày 11/3 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong tháng 1, nguồn thu và chi tiêu du lịch lần lượt đạt 1,58 tỷ USD và 2,57 tỷ USD. Cán cân du lịch thâm hụt 927,6 triệu USD.So với tháng 12 năm 2019, chi tiêu du lịch giảm 116,1 triệu USD, nguồn thu từ du lịch giảm tới 303,3 triệu USD. Quy mô thâm hụt tháng 1 tăng 187,2 triệu USD so với một tháng trước.Tháng 1 là thời điểm dịch corona-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc và bắt đầu lây lan trong nước, khiến lượng khách nước ngoài thăm Hàn Quốc, đặc biệt là khách Trung Quốc, giảm mạnh, ảnh hưởng tới nguồn thu du lịch.Theo Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO), trong tháng 1, lượng khách nước ngoài thăm Hàn Quốc đạt 1.270.000 người (số liệu sơ bộ), giảm 180.000 người so với tháng 12 năm ngoái. Lượng khách đặt tour của các công ty lữ hành lớn trong nước, như Hana Tour, giảm gần 50%. Nhiều khách trong nước hủy đặt tour nước ngoài khiến chi tiêu du lịch cũng giảm.Giới doanh nghiệp lữ hành lo ngại lượng khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục giảm do dịch corona-19, khiến nguồn thu du lịch giảm mạnh hơn nữa trong thời gian tới.Trước khi dịch corona-19 bùng phát, lượng khách du lịch Trung Quốc đã hồi phục sau một thời gian giảm mạnh vì mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD). Chính phủ trước đó đã đặt mục tiêu thu hút 20 triệu khách du lịch trong năm nay. Tuy nhiên, dịch corona-19 đang khiến tình hình trở nên tồi tệ. Giới doanh nghiệp khó có thể kỳ vọng nguồn thu du lịch tăng trước khi dịch bệnh được dập tắt hoàn toàn.