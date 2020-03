Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh thiếu nguồn cung khẩu trang trong nước, một số ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc nên tái khởi động khu công nghiệp liên Triều Gaesung để sản xuất khẩu trang.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 11/3, Bộ Thống nhất nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc giữ nguyên lập trường không đổi là phải mở cửa khu công nghiệp Gaesung, nhưng trước đó cần rà soát lại các vấn đề thực tế hiện nay.Bộ Thống nhất cho biết cần tương đối thời gian để kiểm tra hạ tầng phía trong khu công nghiệp Gaesung. Hiện tại, các nhà máy trong nước đang sản xuất trên 10 triệu chiếc khẩu trang. Để sản xuất khẩu trang tại khu công nghiệp Gaesung cần cân nhắc vấn đề vận chuyển nguyên vật liệu thiết yếu tới khu công nghiệp này, như màng lọc hay vải không dệt.Nếu mở cửa khu công nghiệp trong thời điểm hiện nay, nhân lực hai miền Nam-Bắc sẽ không tránh khỏi tiếp xúc gần, gây thêm gánh nặng lớn cho công tác phòng dịch corona-19. Cân nhắc tất cả các yếu tố trên, Bộ Thống nhất cho rằng khó có thể xúc tiến mở cửa trở lại khu công nghiệp Gaesung trong thời điểm này.Ở một diễn biến khác, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 11/3 cho biết hệ thống kiểm tra lịch sử mua khẩu trang của người dân của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) đã bị nghẽn mạng hơn một tiếng đồng hồ từ 10 giờ sáng cùng ngày do lượng truy cập lớn. Do vậy, một số hiệu thuốc đã phải tạm dừng bán khẩu trang, gây không ít bất tiện cho người dân.