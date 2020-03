Hàn Quốc siết chặt kiểm dịch hành khách nhập cảnh từ Ý và Iran

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 11/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đã chỉ định Ý và Iran là "khu vực quản lý kiểm dịch", bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ sáng cùng ngày. Theo đó, tất cả những người nhập cảnh từ hai quốc gia này phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt khi nhập cảnh.Chính phủ Hàn Quốc chỉ định một quốc gia là "khu vực quản lý kiểm dịch" khi xét thấy cần có các biện pháp kiểm dịch đặc biệt với những người đến từ quốc gia đó do sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. Đây là tên gọi mới của "khu vực ô nhiễm", sau khi Luật Kiểm dịch sửa đổi có hiệu lực.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng chỉ định toàn bộ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao là "khu vực ô nhiễm" nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của virus corona-19. Toàn bộ khách du lịch đến từ những nơi này phải trải qua "quy trình nhập cảnh đặc biệt", trong đó có việc cài đặt ứng dụng tự theo dõi sức khỏe để báo cáo tình trạng sức khỏe lên cơ quan chức năng thông qua điện thoại di động.Từ ngày 4/2, Hàn Quốc hạn chế nhập cảnh với những người nước ngoài từng cư trú tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày gần đây, hoặc người mang hộ chiếu được cấp tại tỉnh Hồ Bắc.Dịch corona-19 đang lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, Chính phủ nhận định trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên tập trung ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong nước. Số bệnh nhân tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn đang tiếp tục tăng, xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm tập thể rải rác trên cả nước. Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên thế giới, thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ nước thứ ba.