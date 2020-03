Lao động có việc làm trong tháng 2 tăng hơn 490.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư ngày 11/3 công bố số người có việc làm trong tháng 2 đạt 26.838.000 người, tăng 492.000 người so với một năm trước.Như vậy, số người có việc làm đã tăng 4 tháng liên tiếp kể từ lần tăng 516.000 người tháng 12 năm ngoái.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 60%, ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 2 kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1982. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo từng ngành nghề, ngành dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội tăng hơn 200.000 người; ngành vận tải, quản lý kho hàng và nông, lâm, ngư nghiệp tăng trên 80.000 người. Lao động có việc làm trong ngành chế tạo cũng tăng 34.000 người nhờ xu thế hồi phục của ngành chíp bán dẫn.Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch corona-19, lao động ngành buôn bán sỉ và lẻ đã giảm khoảng 100.000 người so với một năm trước, mức tăng lao động trong ngành nhà nghỉ, quán ăn cũng rớt xuống dưới 10.000 người.Tuyển dụng lao động ở độ tuổi 40 vẫn trì trệ, đạt 104.000 người, trong khi tuyển dụng lao động độ tuổi 60 lại tăng 570.000 người. Lao động xin nghỉ việc tạm thời cũng tăng đột biến trên 140.000 người.Chính phủ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về xu hướng này. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết một số ngành dịch vụ đã bắt đầu chịu tác động bởi dịch corona-19. Dự đoán tình hình này sẽ dẫn đến rủi ro tuyển dụng từ tháng 3.Phó Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ nhận thức rõ tình trạng hiện tại, và sẽ huy động tất cả các nguồn lực chính sách để hạn chế tối đa thiệt hại cho thị trường tuyển dụng.