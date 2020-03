WHO tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/3 (giờ địa phương) đã tuyên bố dịch corona-19 là đại dịch toàn cầu.Hơn 70 ngày sau khi ca nhiễm corona-19 đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đã có hơn 120.000 ca nhiễm với hơn 4.300 ca tử vong ở 110 quốc gia trên thế giới.Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong hai tuần gây đây, số người mắc corona-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần, số quốc gia bị thiệt hại do dịch bệnh tăng gấp ba. Ông Tedros dự đoán số ca nhiễm, tử vong và quốc gia thiệt hại sẽ tiếp tục tăng nhiều trong vài ngày tới.Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới nhận định virus corona-19 vẫn có thể kiểm soát được. WHO cho biết trong số 120.000 ca nhiễm trên toàn cầu, có tới hơn 90% ghi nhận ở 4 nước. Trong đó, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã tương đối thuyên giảm.Dù vậy, WHO vẫn nhấn mạnh bốn yếu tố là "phòng dịch", "y tế cộng đồng", "vai trò lãnh đạo mang tính chính trị", và "con người".Đây là lần thứ ba Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đại dịch toàn cầu, sau dịch cúm Hong Kong năm 1968 và dịch cúm H1N1 năm 2009.Mặc dù WHO đã tuyên bố đại dịch toàn cầu, song các chuyên gia trong thời gian qua vẫn luôn khẳng định dịch corona-19 vốn đã bước vào giai đoạn đại dịch. Điều này làm dấy lên tranh cãi là WHO đã có biện pháp đối phó muộn với dịch corona-19.Tính đến nay, số ca nhiễm cao nhất trong một ngày ghi nhận ở Ý là hơn 2.300 người. Số ca nhiễm ở các nước khác như Pháp, Tây Ban Nha cũng đang có xu hướng tăng mạnh.