Hàn Quốc ghi nhận 7.869 ca nhiễm corona-19 tính đến 0 giờ 12/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 12/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.869 ca nhiễm corona-19, tăng 114 ca so với số liệu 0 giờ ngày 11/3. Số ca nhiễm mới đã giảm một nửa so với mức 242 ca một ngày trước.Trong các ca nhiễm mới, có 73 người ở thành phố Daegu, 8 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số bệnh nhân tại hai địa phương này đã lên tới hơn 7.000 người, chiếm khoảng 90% ca nhiễm trên cả nước. Ủy ban khắc phục sự cố trung ương nhận định số ca nhiễm mới ở Daegu có tốc độ giảm ổn định so với một tuần trước, thời điểm phát sinh bình quân 500 ca mỗi ngày. Tình hình dịch bệnh đang tiến triển tốt.Thủ đô Seoul phát sinh 19 ca nhiễm mới liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể ở một tổng đài tư vấn thuộc quận Guro. Tỉnh Gyeonggi ghi nhận 3 ca nhiễm mới. Ngoài ra, số ca nhiễm mới ở thành phố Sejong là 5 ca, thành phố Daejeon 2 ca, tỉnh Nam Chungcheong 2 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 1 ca, thành phố Busan 1 ca.Số ca tử vong trên cả nước là 67 người. Theo số liệu thống kê chính thức tới 0 giờ sáng ngày 12/3, số ca tử vong là 66 người, nhưng vào sáng cùng ngày có thêm ca tử vong thứ 67 là một bệnh nhân nam 82 tuổi, qua đời ở bệnh viện Bundang Jesaeng (tỉnh Gyeonggi). Đây là ca tử vong người Hàn đầu tiên ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Trước đó từng có một ca tử vong khác vào ngày 25/2, nhưng bệnh nhân là người Mông Cổ.Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 333 người, tăng thêm 45 người. Đã có hơn 227.000 người được xét nghiệm virus, hơn 17.000 người trong số đó đang chờ kết quả.Do số ca lây nhiễm tập thể ở Seoul tăng mạnh, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương đã ra chỉ thị tập trung quản lý những nơi làm việc có rủi ro lây nhiễm cao, như các tổng đài tư vấn khách hàng, phòng hát karaoke, các địa điểm tôn giáo, trung tâm dạy thêm. Ủy ban sẽ cử người chịu trách nhiệm giám sát những địa điểm này, theo dõi triệu chứng của các nhân viên, tiếp nhận khai báo, nắm bắt tình hình bố trí các vật phẩm vệ sinh như nước rửa tay tại mỗi cơ sở. Những nơi này sẽ phải tiến hành đo thân nhiệt cho nhân viên, tích cực vận động nhân viên xin nghỉ khi có triệu chứng nghi ngờ, và bố trí người thay thế.