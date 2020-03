Chính phủ hỗ trợ phiếu mua hàng cho 1,94 triệu hộ gia đình thu nhập thấp và đối tượng hưởng trợ cấp

Photo : YONHAP News

Quốc hội và Bộ Y tế và phúc lợi ngày 11/3 cho biết Tiểu ban thẩm định quyết toán ngân sách thuộc Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội đã thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung đối phó dịch corona-19, nhất trí bổ sung tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội vào đối tượng được hỗ trợ sinh hoạt.Dự kiến có khoảng 1,94 triệu hộ gia đình thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt cơ bản và tầng lớp thu nhập thấp sẽ được nhận phiếu mua hàng hỗ trợ sinh hoạt từ ngân sách bổ sung của Chính phủ.Ban đầu, dự thảo ngân sách bổ sung có quy mô hơn 850,55 tỷ won (708 triệu USD) để hỗ trợ phiếu mua hàng cho các hộ gia đình gặp khó khăn kinh tế do dịch corona-19. Đối tượng nhận hỗ trợ là hơn 13,77 triệu hộ gia đình được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản, mức hỗ trợ bình quân mỗi hộ là 617.497 won (hơn 514 USD).Tuy nhiên, Tiểu ban thẩm định quyết toán ngân sách đã chỉ ra rằng người được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản và tầng lớp thu nhập thấp đều có hoàn cảnh tương tự nhau, nên sẽ không công bằng nếu chỉ hỗ trợ tiền cho tầng lớp được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản.Theo đó, Tiểu ban này quyết định bổ sung thêm 316 tỷ won (hơn 263 triệu USD) vào ngân sách để hỗ trợ phiếu mua hàng cho cả 563.000 hộ gia đình thuộc tầng lớp thu nhập thấp, với mức hỗ trợ bình quân mỗi hộ là 561.335 won (gần 468 USD), thấp hơn so với đối tượng được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản.Tầng lớp thu nhập thấp mặc dù không thuộc đối tượng được trợ cấp sinh hoạt cơ bản do mức thu nhập và sở hữu tài sản chưa đạt mức chuẩn, nhưng họ cũng thuộc đối tượng chịu nhiều khó khăn về kinh tế.Trong bối cảnh dịch corona-19 lây lan trên diện rộng khiến các hoạt động kinh tế bị thu hẹp, Chính phủ đã xúc tiến dự án hỗ trợ sinh hoạt cho tầng lớp có thu nhập thấp, thúc đẩy các hoạt động kinh tế của địa phương bằng cách hỗ trợ phiếu mua hàng, nhằm ổn định đời sống dân sinh.