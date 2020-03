Lo ngại dịch corona-19 lây lan rộng ở Seoul và khu vực lân cận gia tăng

Photo : YONHAP News

Lo ngại dịch corona-19 lây lan trên diện rộng ở Seoul và các khu vực lân cận ngày càng gia tăng sau khi số ca nhiễm dịch corona-19 liên quan tới tổng đài tư vấn tại quận Guro, Seoul tăng mạnh.Những ca nhiễm corona lên quan tới tổng đài tư vấn trên hiện đang sống rải rác trên toàn khu vực Seoul và vùng lân cận thủ đô. Hơn một nửa số quận (12 quận) ở thủ đô Seoul, một số thành phố ở tỉnh Gyeonggi như Bucheon, Anyang, Gwangmyeong, Gimpo, và 6 quận ở thành phố Incheon đã xuất hiện ca nhiễm liên quan tới tổng đài tư vấn này.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch nhận định tình hình không nghiêm trọng như ở "tâm dịch" thành phố Gaegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Hơn 10 người thân và người nhà của những nhân viên tổng đài tư vấn nhiễm bệnh đã được xác định dương tính với virus corona-19. Ngoài ra, lộ trình di chuyển của các ca nhiễm trải rộng khắp Seoul và khu vực lân cận thủ đô trong một thời gian khá dài, do đó rất khó có thể tìm được toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với các ca nhiễm. Hơn nữa, quá trình tìm kiếm những người từng tiếp xúc trên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm bằng camera giám sát an ninh lại không mấy dễ dàng.Các nhà ga tàu điện ngầm đã tăng cường công tác phòng dịch thêm một đến hai lần mỗi ngày, nhưng việc khử trùng tàu xe khi đang có khách lại gặp nhiều khó khăn.Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân và các cơ sở tăng cường quản lý vệ sinh cá nhân, do công tác điều tra dịch tễ học và xác định lộ trình di chuyển những ca nhiễm bệnh gặp nhiều hạn chế.