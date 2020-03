Giới y học đề xuất phương án sản xuất khẩu trang tại Khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh nguồn cung khẩu trang đang thiếu trầm trọng do dịch corona-19, giới y học Hàn Quốc đã đề xuất hai miền Nam-Bắc hợp tác cùng sản xuất khẩu trang tại Khu công nghiệp liên Triều Gaesung (Bắc Triều Tiên).Hội nghiên cứu sức khỏe y tế thống nhất ngày 12/3 cho biết mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã có biện pháp đối phó, song số lượng khẩu trang và trang phục bảo hộ vẫn thiếu, cung không đáp ứng đủ cầu. Trong khi đó, truyền thông cũng mới đưa tin có tới 10.000 người miền Bắc đang được theo dõi y tế. Hôi nghiên cứu nhận định rủi ro y tế này có thể là cơ hội để kết nối hai miền Nam-Bắc.Hội nghiên cứu sức khỏe y tế thống nhất nhận định các doanh nghiệp trong nước khó có thể mở rộng cơ sở sản xuất hay tăng cường tuyển dụng lao động, nên không thể gia tăng sản xuất để đáp ứng đủ số lượng khẩu trang và trang phục bảo hộ theo yêu cầu của Chính phủ.Vì vậy, nếu tận dùng nguồn vốn, sức lao động của miền Bắc và các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, may mặc ở Khu công nghiệp liên Triều Gaesung thì sẽ có thể khắc phục vấn đề này.Theo hội nghiên cứu trên, ở Khu công nghiệp Gaesung đã có doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang với năng suất một triệu chiếc mỗi tháng, và hơn 50 công ty may mặc có thể sản xuất khẩu trang vải và quần áo bảo hộ vệ sinh.Bên cạnh đó, hội nghiên cứu cũng đưa ra phương án cụ thể, từ khâu cung cấp nguyên liệu lọc tới khâu tạo ra thành phẩm để sản xuất không bị gián đoạn. Nhiều ý kiến cũng đề xuất phương án hai miền Nam-Bắc mở rộng thảo luận từ hợp tác sản xuất khẩu trang sang cả sản xuất trọn gói vật tư đối phó với bệnh truyền nhiễm như kính bảo hộ, găng tay, quần áo bảo hộ.Tuy nhiên, hội nghiên cứu trên nhận định công tác sản xuất vật tư phòng dịch ở Khu công nghiệp liên Triều Gaesung chỉ nên có hiệu lực tới khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố dịch corona-19 kết thúc