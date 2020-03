Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 11/3 (giờ địa phương) đã tuyên bố corona-19 là "đại dịch toàn cầu". Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định quyết định này của WHO không ảnh hưởng gì tới các biện pháp phòng dịch Seoul đang triển khai.Trong buổi họp báo ngày 12/3, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi nhấn mạnh thay vì đưa ra các biện pháp bổ sung sau tuyên bố của Tổ chức y tế thế giới, Hàn Quốc chỉ cần tiếp tục thực thi các biện pháp phòng dịch hiện tại, do Chính phủ đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là "nghiêm trọng".Việc WHO tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu có ý nghĩa hối thúc các nước có dịch thực thi các biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn nữa.