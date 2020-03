Chỉ số KOSPI giảm tiếp 3,9% do cú sốc

Photo : YONHAP News

Do cú sốc từ đại dịch toàn cầu corona-19, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm tiếp 3,9%, rơi khỏi ngưỡng 1.840 điểm.Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3, chỉ số KOSPI ghi nhận mức 1.834,33 điểm, giảm 73,94 điểm (3,78%) so với phiên trước. Chỉ số này khởi đầu phiên giao dịch ở mức 1.887,97 điểm, giảm 20,3 điểm (1,06%) so với một ngày trước, sau đó càng giảm sâu hơn về cuối phiên.Giữa phiên giao dịch, đã có lúc chỉ số KOSPI rơi xuống 1.808,56 điểm, giảm tới hơn 5%, khiến sàn giao dịch phải kích hoạt cơ chế "Sidecar", tức tạm dừng tất cả các lệnh giao dịch, nhằm giảm cú sốc khi giá cổ phiếu lên xuống đột ngột. Đây là lần đầu tiên từ sau phiên giao dịch ngày 4/10/2011, sàn giao dịch KOSPI phải kích hoạt cơ chế này.Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 896,6 tỷ won (742,8 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư mua ròng lần lượt 536 tỷ won (444 triệu USD) và 285,3 tỷ won (236,3 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ khép lại phiên giao dịch ở mức 563,49 điểm, giảm 32,12 điểm (5,39%). Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 148,2 tỷ won (122,8 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 69,7 tỷ won (57,7 triệu USD) và 86,3 tỷ won (71,5 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.206,5 won đổi 1 USD, tăng 13,5 won.Sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 11/3 (giờ địa phương) tuyên bố corona-19 là "đại dịch toàn cầu", các nhà đầu tư càng có xu hướng tránh các tài sản rủi ro, như cổ phiếu hay tiền tệ các nước mới nổi. Thêm vào đó, bài phát biểu cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấm khách du lịch từ châu Âu (trừ Anh) nhập cảnh vào Mỹ trong vòng một tháng tới đã kích động tâm lý bất an trên thị trường.Thị trường chứng khoán Hàn Quốc bắt đầu lao dốc từ ngày 21/2 do cú sốc từ dịch corona-19. Trong ba tuần qua, chỉ số KOSPI đã giảm hơn 16%. Thị trường chứng khoán châu Á cũng có chung xu hướng giảm điểm, như thị trường chứng khoán Tokyo và Đài Loan giảm ngưỡng 4%, Hong Kong giảm ngưỡng 3%.