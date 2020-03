Lần đầu tiên không có chuyến bay quốc tế nào cất, hạ cánh trong ngày tại sân bay Gimpo

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các chuyến bay nội địa và quốc tế giảm mạnh do dịch corona-19, sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc đã không có một chuyến bay quốc tế nào cất, hạ cánh trong ngày 12/3.Sân bay Gimpo có tổng cộng 5 đường bay quốc tế, song do ảnh hưởng của dịch corona-19, hiện chỉ còn 2 tuyến bay tới Trung Quốc vẫn hoạt động là tuyến bay tới thành phố Thượng Hải do hãng hàng không China Eastern Airlines khai thác (6 chuyến/tuần), và tuyến bay tới Bắc Kinh của hãng China Southern Airlines (2 chuyến/tuần).Ngày 12/3, do không có chuyến bay tới thành phố Thượng Hải, nên trong ngày này đã không có bất cứ chuyến bay quốc tế nào cất, hạ cánh tại sân bay Gimpo.Hiện tại, các hãng hàng không Hàn Quốc đã ngừng khai thác chuyến bay quốc tế tại sân bay Gimpo.Như vậy, sau 17 năm kể từ khi sân bay Gimpo mở chặng bay quốc tế năm 2003, đây là lần đâu tiên không một máy bay đi quốc tế nào cất, hạ cánh trong ngày tại đây.