Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 13/3 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương tại Tòa thị chính thành phố Daegu.Tại đây, Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Tổng thống Moon Jae-in về việc tuyên bố thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu vực thảm họa đặc biệt" dựa theo Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn. Các công tác liên quan đang được tiến hành, và Thủ tướng sẽ chính thức kiến nghị lên Tổng thống sau khi hoàn tất các thủ tục.Trình tự tuyên bố "khu vực thảm họa đặc biệt" là nếu Thị trưởng, Tỉnh trưởng khu vực yêu cầu, Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ thẩm định, sau đó kiến nghị lên Tổng thống để phê duyệt.Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin và Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo ngày 12/3 đã gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Đại diện tại Quốc hội của các đảng cầm quyền và đối lập, yêu cầu tuyên bố "khu vực thảm họa đặc biệt" với hai địa phương này.Một quan chức Văn phòng Thủ tướng cho biết sẽ kiến nghị lên Tổng thống sớm nhất khoảng ngày 15/3, muộn nhất là đầu tuần sau. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức cuộc họp của Ủy ban quản lý an toàn trung ương thuộc Văn phòng Thủ tướng vẫn chưa được quyết định.Trong thời gian qua, Chính phủ vẫn duy trì lập trường sẽ tích cực xem xét nếu thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang yêu cầu tuyên bố "khu vực thảm họa đặc biệt".Nếu vậy, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ là trường hợp đầu tiên được tuyên bố "khu vực thảm họa đặc biệt" do bệnh truyền nhiễm. Dựa vào đó, Chính phủ và chính quyền địa phương sẽ điều tra tình hình thiệt hại, lập kế hoạch hỗ trợ ngân sách khắc phục.Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết người dân thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đang mất đi cuộc sống thường nhật và phải gánh chịu một cú sốc vô cùng lớn.Trong cuộc họp ngày 13/3, Thủ tướng nhận định cuộc chiến với dịch corona-19 đã vượt ra khỏi thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, lan rộng trên cả nước cũng như toàn cầu. Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu, theo đó nguồn lây lan mới du nhập từ nước ngoài sẽ là một yếu tố hết sức rủi ro. Vì vậy, Chính phủ và người dân cần nâng cao mức độ phòng dịch hơn nữa, và có các biện pháp đối phó tiên quyết triệt để và kỹ lưỡng trong thời gian tới. Kinh nghiệm đối phó dịch corona-19 là vũ khí quan trọng của Hàn Quốc trong cuộc chiến này.Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết gần đây có tới hơn 20 ca nhiễm phát sinh tại Tòa nhà Chính phủ, khiến người dân lo ngại hoạt động của Chính phủ sẽ bị ảnh hưởng. Thủ tướng cho biết công tác rà soát tình hình phòng dịch tại các cơ quan Chính phủ tập trung chủ yếu ở thành phố Sejong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Daejeon và tỉnh Chungcheong đã được tiến hành trong ngày 13/3.Thủ tướng cho biết số ca nhiễm corona-19 mới ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeonsang đã giảm đáng kể sau hơn 3 tuần kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở địa phương này. Các trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ và giường bệnh cũng đã nhanh chóng được bổ sung. Số người đợi nhập viện điều trị đã giảm, số ca được chữa khỏi hoàn toàn cũng tăng. Qua đó, Thủ tướng Chung khen ngợi các quan chức Chính phủ địa phương và các đoàn viện trợ từ Chính phủ trung ương đã hết lòng hỗ trợ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đối phó dịch bệnh trong thời gian qua.