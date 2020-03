Ngân hàng trung ương để ngỏ khả năng can thiệp vào thị trường trái phiếu, ngoại hối

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/3 đã mở cuộc họp của Ban đối sách tài chính tiền tệ, rà soát bối cảnh sụt giảm giá cổ phiếu tại các nước lớn do tác động của dịch corona-19, và ảnh hưởng tới thị trường tài chính, ngoại hối trong nước.BOK cho biết sẽ tích cực vận dụng các công cụ chính sách để đối phó với bất ổn gia tăng, theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường trái phiếu, đặc biệt là việc lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng vọt, và có biện pháp ổn định thị trường nếu cần thiết.Về việc tỷ giá hối đoái won/USD tăng vọt, Ngân hàng trung ương cho biết sẽ có biện pháp cần thiết để ngăn chặn tâm lý bất an quá mức lan rộng trên thị trường ngoại hối.Tỷ giá hối đoái won/USD kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3 ở mức 1.206,5 won đổi 1 USD, tăng 13,5 won so với phiên trước.Cùng ngày, BOK tuyên bố sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của dịch corona-19 và biện pháp đối phó về chính sách tiền tệ của các nước lớn để ra quyết định về lãi suất cơ bản, qua đó để ngỏ khả năng hạ lãi suất. Tuy nhiên, BOK vẫn chưa đề cập cụ thể thời điểm ra quyết định.