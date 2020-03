Truyền thông nước ngoài đánh giá cao cách đối phó dịch corona-19 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 12/3 (giờ địa phương) đăng tải bài báo so sánh phương pháp đối phó dịch corona-19 của Hàn Quốc và Ý, cho rằng hai trường hợp đối lập này sẽ là ví dụ tham khảo tốt cho các quốc gia có dịch khác.Hàn Quốc và Ý đều ghi nhận ca nhiễm corona-19 đầu tiên vào khoảng cuối tháng 1. Sau đó, dịch bệnh đã lan rộng tại miền Bắc nước Ý và thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.Tuy nhiên, phương pháp đối phó của hai nước lại có sự khác biệt rõ rệt. Trong giai đoạn đầu, Ý tiến hành xét nghiệm virus trên diện rộng. Nhưng sau đó, nước này chuyển sang thu hẹp phạm vi xét nghiệm, tập trung vào những bệnh nhân nghi nhiễm, phong tỏa khu vực phát bệnh. Tới ngày 9/3 vừa qua, Ý ban lệnh hạn chế di chuyển trên phạm vi toàn quốc đối với 60 triệu dân nước này.Ngược lại, Hàn Quốc lựa chọn phương pháp đối phó "chính diện", xét nghiệm virus trên diện rộng, tích cực truy tìm những người nghi ngờ nhiễm virus. Lượng xét nghiệm lên tới hơn 12.000 mẫu mỗi ngày, có lúc năng lực xét nghiệm của Hàn Quốc còn lên tới 20.000 mẫu/ngày.Để giảm thiểu tiếp xúc giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, Hàn Quốc đã thiết lập hơn 50 trung tâm xét nghiệm lưu động "Drive-thru". Theo đó, tài xế có triệu chứng nghi nhiễm lái xe tới trung tâm lưu động, không cần ra khỏi xe mà chỉ cần hạ cửa sổ để nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm, toàn bộ quá trình mất khoảng 10 phút.Biện pháp xét nghiệm quy mô lớn giúp Hàn Quốc phát hiện sớm bệnh nhân và đối phó tích cực. Đã có hơn 220.000 người được xét nghiệm, số ca nhiễm ghi nhận tới ngày 12/3 là 7.869 người, số ca tử vong là 67 người. Ngược lại, Ý xét nghiệm hơn 86.000 người, phát hiện 15.113 bệnh nhân, số ca tử vong là 1.016 người.Reuters trích dẫn ý kiến của các chuyên gia, cho rằng mặc dù khó có thể so sánh đơn thuần, nhưng số liệu cho thấy liên tục xét nghiệm trên diện rộng là phương pháp quyết liệt nhất để chiến đấu với virus.Nhà nghiên cứu cấp cao Jeremy Konyndyk thuộc "Trung tâm phát triển thế giới" (Center for Global Development), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, đánh giá cao biện pháp đối phó dịch corona-19 của Hàn Quốc, cho rằng xét nghiệm trên diện rộng giúp nắm bắt rõ hơn quy mô lây lan của dịch bệnh.Chuyên gia này cho rằng việc phong tỏa, hạn chế di chuyển một khu vực nhất định sẽ càng gây ra nhiều bất tiện. Trung Quốc đã làm được như vậy vì người dân nước này tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ.Reuters cho rằng Hàn Quốc và Ý có thể là đối tượng nghiên cứu hữu ích với các quốc gia đang gặp khó khăn trong xây dựng hệ thống xét nghiệm, và các ca nhiễm có xu hướng gia tăng mạnh.