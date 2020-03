Photo : YONHAP News

Tham gia chương trình tin tức của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 12/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết Nhật Bản đã bắt đầu cách ly 14 ngày với người nhập cảnh từ Hàn Quốc, còn những người đến Hàn Quốc từ Nhật Bản sẽ phải trải qua các bước nhập cảnh đặc biệt.Theo Ngoại trưởng Kang, việc Tokyo cách ly 14 ngày với người nhập cảnh từ Hàn Quốc trên thực tế là biện pháp từ chối nhập cảnh, còn Seoul vẫn cho phép nhập cảnh từ Nhật Bản và chỉ siết chặt kiểm dịch bằng thủ tục nhập cảnh đặc biệt.Ngoại trưởng Kang cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phòng dịch và xu hướng lây lan dịch corona-19 tại Nhật Bản để cân nhắc áp dụng biện pháp bổ sung, nhưng việc giới hạn nhập cảnh từ một số địa phương ở Nhật Bản cần cân nhắc kỹ, bởi hầu hết người nhập cảnh từ Nhật Bản đều là công dân Hàn Quốc.Về khả năng tiến hành cách ly người nhập cảnh từ Nhật Bản, Ngoại trưởng Kang cho biết Chính phủ sẽ quản lý, theo dõi chặt chẽ những người nhập cảnh bằng cách siết chặt thủ tục nhập cảnh để tiếp tục có biện pháp đối phó.Liên quan tới hơn 4.000 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Ý, quốc gia có tốc độ lây nhiễm corona-19 hết sức nhanh chóng, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa nhận định người dân vẫn có thể đi lại được bởi các hãng hàng không và tàu hỏa vẫn hoạt động. Hơn nữa, hệ thống y tế của Ý rất tiến bộ nên nếu chẳng may nhiễm bệnh thì người dân sẽ vẫn được đảm bảo điều trị. Do đó, Chính phủ hiện chưa có kế hoạch sơ tán công dân tại Ý.Ngoài ra, về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nới lỏng biện pháp hạn chế người dân du lịch tới Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang nhận định kết quả này là nhờ công tác phòng dịch triệt để của Chính phủ như tăng cường kiểm dịch với người xuất cảnh tại sân bay, luôn chia sẻ mọi thông tin về tình hình dịch bệnh với Mỹ ngay từ ban đầu.Cùng ngày, Chính phủ đã quyết định áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt đối với hành khách đến từ 5 nước châu Âu gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, bắt đầu từ ngày 15/3.Liên quan tới việc cấm và siết chặt hơn nữa nhập cảnh với các nước, Ngoại trưởng Kang cho biết người cần đến Hàn Quốc vẫn có thể nhập cảnh bằng cách quá cảnh tại một nước thứ ba. Do đó, nếu áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh sẽ tạo ra điểm mù trong công tác phòng dịch.