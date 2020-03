Sàn giao dịch KOSPI và KOSDAQ đồng loạt kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch trong 20 phút

Photo : YONHAP News

Trong ngày 13/3, lần đầu tiên trong lịch sử cả hai sàn giao dịch KOSPI và KOSAQ đồng loạt kích hoạt cơ chế ngừng giao dịch tự động (circuit breaker) ngay từ đầu phiên giao dịch.Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã kích hoạt cơ chế tạm ngừng giao dịch vào 10 giờ 43 phút sáng cùng ngày trên sàn KOSPI. Cơ chế này được kích hoạt khi chỉ số KOSPI giảm 8% trong vòng 1 phút so với chỉ số cuối phiên giao dịch trước. Sau khi kích hoạt cơ chế, tất cả các giao dịch đã bị tạm dừng trong vòng 20 phút.Sàn giao dịch KOSDAQ cũng lao dốc ngay từ khi mở phiên, khởi đầu với mức 546,62 điểm (giảm 4,7%) rồi càng giảm sâu hơn. Không lâu sau, sàn giao dịch phải kích hoạt cơ chế ngừng giao dịch tự động trong vòng 20 phút.Tới thời điểm hiện tại, cả hai sàn giao dịch vẫn tiếp tục giảm điểm, chỉ số KOSPI đã giảm 8%, chỉ số KOSDAQ giảm 12%. Điều này được phân tích là do ảnh hưởng từ sự lao dốc của thị trường chứng khoán New York và châu Âu do tâm lý bất an vì dịch corona-19.Đặc biệt, thị trường chứng khoán New York giảm tới 9%, mức giảm cao nhất trong ngày kể từ "Ngày thứ Hai đen tối" năm 1987, do các nhà đầu tư thất vọng vì các chính sách kích thích kinh tế mơ hồ của Tổng thống Donald Trump.Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 9%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 5%. Chỉ số SSEC của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải cũng đang có chiều hướng giảm.