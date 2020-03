Chính phủ nhận định hoạt động kinh tế trong nước thu hẹp do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 13/2 đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây", nhận định hoạt động kinh tế và tâm lý kinh tế trong nước bị thu hẹp, các yếu tố bất ổn của nền kinh tế thực và thị trường tài chính gia tăng.Trong báo cáo tháng trước, lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2018, Chính phủ đánh giá kinh tế có xu hướng hồi phục, cải thiện. Song nhận định này đã bị xóa đi chỉ một tháng sau đó.Chính phủ đánh giá những rủi ro với kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm nay đang ngày càng gia tăng, như thị trường tài chính, nguồn cung nguyên liệu gặp nhiều biến động, triển vọng tăng trưởng kinh tế của thế giới và các nước lớn đều bị hạ thấp trong bối cảnh tác động của dịch corona-19 có nguy cơ lan rộng trên toàn cầu.Khách du lịch người Trung Quốc tới Hàn Quốc trong tháng 2 đã giảm 76,1%, mức giảm cao nhất kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1999.Trong tháng trước, doanh thu của các siêu thị lớn giảm 19,6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2015 (24%). Doanh thu của các trung tâm thương mại cũng giảm 30,6%. Ngược lại, doanh thu từ các kênh bán hàng trực tuyến lại tăng vọt 27,4%, ghi nhận mức cao nhất từ tháng 10 năm 2018 (30,7%). Tỷ lệ thanh toán bằng thẻ nội địa cũng tăng 6,5% so với một năm trước.Doanh số bán xe ô tô xuất xứ nội địa giảm 24,6%, mức giảm tăng mạnh so với tháng trước (-15,7%).Tâm lý kinh tế cũng đóng băng. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI), phản ánh cảm nhận của người tiêu dùng về tình hình kinh tế, đạt 96,9 điểm. Mức tiêu chuẩn của chỉ số này là 100 điểm, theo mức bình quân từ tháng 1 năm 2003 tới tháng 12 năm 2016. Nếu CCSI vượt quá 100 điểm tức là tâm lý người tiêu dùng lạc quan hơn so với bình quân dài hạn, và ngược lại.Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) đạt 65 điểm, thấp hơn 11 điểm so với tháng trước đó.Giá dầu quốc tế trong tuần thứ tư của tháng 2 là 52,2 USD/thùng dựa trên giá tiêu chuẩn của dầu thô Dubai, rớt giá mạnh so với một tháng trước (63,8 USD).Giá lương thực quốc tế tháng 2 cũng giảm do đàm phán thương mại Mỹ-Trung bị lùi lại và tình hình canh tác thuận lợi ở khu vực Nam Mỹ.Tuy nhiên, sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 1 đã tăng 0,1% so với một tháng trước. Ngành công nghiệp khoáng sản giảm 1,3%, sản xuất dịch vụ tăng 0,4%.Trong tháng 1, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng và xu hướng hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng lần lượt 0,3%, và 0,1%. Bán lẻ trong tháng 1 giảm 3,1%, đầu tư thiết bị giảm 6,6%, đầu tư xây dựng tăng 3,3%. Xuất khẩu trong tháng 2 tăng 4,5%, song kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 1,83 tỷ USD, giảm 250 triệu USD.