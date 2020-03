Tổng thống chỉ thị lập đối sách quyết liệt nhất khắc phục tình trạng báo động của nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 13/3 đã chủ trì cuộc họp rà soát đặc biệt tình hình kinh tế, tài chính, với sự tham gia của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo, và Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Eun Sung-soo. Đây là lần đầu tiên Thống đốc Lee thăm Phủ Tổng thống kể từ khi nhậm chức tháng 4 năm ngoái.Tại đây, Tổng thống đã nghe các quan chức báo cáo về xu hướng thị trường tài chính và kinh tế, chỉ thị các cơ quan hữu quan lập đối sách quyết liệt nhất, chưa từng có tiền lệ, để đối phó với tình hình kinh tế, tài chính đang xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu.Tổng thống nhấn mạnh tình hình dịch corona-19 hiện nay đáng báo động hơn nhiều so với đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) hay Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Do vậy, phải xây dựng những đối sách đặc biệt, khác biệt với quá khứ. Bên cạnh đó, Chính phủ phải thấu hiểu khó khăn của người dân, chứng minh cho người dân thấy quyết tâm khắc phục bất cứ trở ngại nào.Ông Moon chỉ thị các cơ quan hữu quan xem xét phương án thảo luận với các tổ chức quốc tế để tạo ra một thông lệ chung trên toàn thế giới, cho phép những doanh nhân Hàn Quốc có giấy chứng nhận sức khỏe nhập cảnh ngoại lệ để tham gia hoạt động kinh tế tại quốc gia sở tại.Hiện tại, số quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với người Hàn đã lên tới 123 nơi. Ngày 10/3, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị các ban ngành hữu quan đàm phán với các nước về việc cấp phép nhập cảnh ngoại lệ với những doanh nhân có giấy chứng nhận sức khỏe.