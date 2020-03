Chủ tịch Trung Quốc gửi điện tín động viên Tổng thống Hàn Quốc về dịch corona-19

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Trung Quốc (CCTV) ngày 14/3 đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện tín động viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liên quan tới dịch corona-19.Trong đó, Chủ tịch Tập cho biết ông thay mặt Chính phủ và người dân Trung Quốc gửi lời an ủi chân thành tới Chính phủ Hàn Quốc về tình hình dịch bệnh gần đây.Chủ tịch Tập nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cùng đi trên một con thuyền, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Những quan tâm và động viên của Chính phủ và người dân Hàn Quốc đã giúp đỡ rất nhiều cho Trung Quốc trong công tác đối phó dịch corona-19.Đặc biệt, Chủ tịch Tập cho biết Tổng thống Moon từng khẳng định những khó khăn của Trung Quốc cũng là khó khăn của Hàn Quốc, tức là không có biên giới trong đối phó bệnh truyền nhiễm, các nước trên thế giới là một cộng đồng cùng "đồng cam cộng khổ".Chủ tịch Tập nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ hợp tác với Seoul để cùng nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh. Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ song phương với Hàn Quốc. Do đó, Chủ tịch Tập khẳng định sẽ cùng Tổng thống Moon nỗ lực đưa quan hệ hợp tác chiến lược của hai nước lên tầm cao mới.Ngoài Hàn Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình còn được cho là đã gửi điện tín an ủi Ý và Iran. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tập gửi điện tín động viên các nước liên quan tới dịch corona-19.