Hàn Quốc siết chặt quy trình nhập cảnh với toàn bộ khu vực châu Âu từ 0 giờ 16/3

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng 16/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố sẽ mở rộng áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt sang toàn bộ khu vực châu Âu, bắt đầu từ 0 giờ cùng ngày.Theo quy trình nhập cảnh đặc biệt, hành khách đến từ các quốc gia châu Âu nhập cảnh tại sân bay sẽ phải xác nhận số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc và cài đặt ứng dụng tự theo dõi sức khỏe.Quyết định trên được đưa ra do diễn biến phức tạp của dịch corona-19 tại các quốc gia châu Âu hiện nay. Số ca nhiễm tại riêng nước Ý đã lên tới hơn 20.000 người. Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng báo động. Số bệnh nhân tại Đức và Pháp cũng đang tăng mạnh.Bên cạnh đó, Thủ tướng Chung còn chỉ thị Bộ Y tế và phúc lợi và Bộ Ngoại giao xem xét nhanh các biện pháp bổ sung cần thiết khác nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm virus từ nước ngoài.Điều này cho thấy Chính phủ nhận định chỉ định riêng một vài quốc gia để áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt không mang nhiều ý nghĩa, mà cần mở rộng áp dụng ra toàn thế giới, trong bối cảnh corona-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu.Thủ tướng cho biết lần đầu tiên sau 23 ngày, số ca nhiễm mới của Hàn Quốc đã giảm xuống ngưỡng hai con số, cho thấy thời gian khẩn cấp đã qua, tín hiệu hy vọng đang tới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các ban ngành hữu quan được phép lơ là. Ông Chung nhấn mạnh virus corona-19 có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), có thể tái xuất hiện các ca lây nhiễm tập thể bất cứ lúc nào.Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng cho biết sau khi chuyển địa điểm làm việc từ "tâm dịch" là thành phố Daegu về lại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chung sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Moon Jae-in trong vòng hai tuần, chỉ trao đổi qua điện thoại hoặc video.