Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với người đồng cấp Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong sáng 15/3 đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, nhất trí trao đổi chặt chẽ và chia sẻ những thông tin liên quan tới biện pháp phòng dịch corona-19 giữa hai nước.Thông qua thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống cho biết Mỹ đánh giá rất cao biện pháp đối phó dịch corona-19 hết sức hiệu quả và nhanh chóng của Chính phủ Hàn Quốc.Trong cuộc điện đàm, Chánh Văn phòng Chung Eui-yong cho biết lãnh đạo Hàn-Pháp đã có cuộc điện đàm ngày 13/3. Trong đó, Tổng thống Moon Jae-in đề xuất phương án tổ chức cuộc họp qua video giữa lãnh đạo các nước thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) nhằm khắc phục thiệt hại do dịch corona-19. Theo đó, Chánh Văn phòng Chung đề nghị Cố vấn O'Brien truyền đạt đề xuất của Tổng thống Moon tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.Cố vấn O'Brien hoan nghênh đề xuất trên, đồng thời khẳng định sẽ tích cực xem xét phương án thảo luận với Tổng thống Trump tại cuộc họp qua video của lãnh đạo các nước G7 (nhóm 7 nước công nghiệp phát triển), dự kiến diễn ra vào tuần sau.Phủ Tổng thống cho biết sẽ tích cực hợp tác với các nước để tổ chức cuộc họp qua video của lãnh đạo G20 theo đề xuất của Tổng thống Moon. Phủ Tổng thống cho biết tại cuộc họp, Hàn Quốc sẽ chia sẻ các thông tin liên quan đến kinh nghiệm đối phó, phòng dịch corona-19 và kết quả lâm sàng, và kỳ vọng các bên sẽ thảo luận phương án khắc phục thiệt hại kinh tế toàn cầu do tác động của dịch corona-19.Ngoài ra, Chính phủ cũng đang xúc tiến thảo luận qua video với lãnh đạo các nước ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản).