Hàn Quốc có 8.236 ca nhiễm corona-19 tính tới 0 giờ ngày 16/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 16/3, số ca nhiễm corona-19 mới tăng 74 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm corona-19 trong nước lên 8.236 người trên tổng cộng 274.504 ca xét nghiệm.Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm corona-19 mới trong nước duy trì ở mức hai chữ số.Trong ngày 15/3, Hàn Quốc không có ca tử vong nào, nên tổng số ca tử vong do dịch corona-19 vẫn giữ nguyên 75 ca, tỷ lệ tử vong 0,91%.Số người đã được chữa khỏi hoàn toàn vượt mốc 1.000 người. Số bệnh nhân được dỡ bỏ cách ly tăng 303 người so với một ngày trước, nâng tổng số người được dỡ bỏ cách ly lên 1.137 người.Trong 74 ca nhiễm mới có 35 người ở thành phố Daegu, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 6.066 người. Ngoài ra, số ca nhiễm mới ở tỉnh Bắc Gyeongsang là 7 người, Seoul 6 người, thành phố Busan và thành phố Sejong mỗi nơi một người, tỉnh Gyeonggi 20 người, và 4 ca nhiễm mới phát hiện trong công tác kiểm dịch tại sân bay.Đặc biệt, số ca nhiễm liên quan đến nhà thờ Grace River (Dòng sông ân điển) ở quận Sujeong, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi đã tăng lên tổng cộng 46 ca, trở thành nơi có số ca nhiễm corona-19 cao thứ hai ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô, sau một trung tâm tư vấn ở phường Sindorim, quận Guro, Seoul với 124 ca nhiễm tính đến nay.Hiện tại, cả tỉnh Bắc Gyeongsang đã có 1.164 ca nhiễm, thành phố Busan là 107 ca, thành phố Sejong 40 ca, tỉnh Nam Chungcheong 115 ca, tỉnh Nam Gyeongsang là 85 ca, thành phố Incheon 30 ca, tỉnh Gangwon 29 ca, thành phố Ulsan 28 ca, thành phố Daejeon 22 ca, thành phố Gwangju 16 ca, tỉnh Bắc Jeolla 7 ca, tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju đều có 4 ca.Ngoài số ca nhiễm, có 251.297 người đã cho kết quả âm tính với virus corona-19, và 14.971 người đang đợi kết quả xét nghiệm.