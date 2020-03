Chính phủ Hàn Quốc chỉ định thành phố Daegu và một phần tỉnh Bắc Gyeongsang là “khu vực thảm họa đặc biệt”

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/3 đã chỉ định các địa phương gặp thiệt hại nặng nề do dịch corona-19 là thành phố Daegu và một phần tỉnh Bắc Gyeongsang (gồm huyện Cheongdo, thành phố Gyeongsan, huyện Bonghwa) là "khu vực thảm họa đặc biệt".Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chỉ định một địa phương là "khu vực thảm họa đặc biệt" do bệnh truyền nhiễm, chứ không phải do thiên tai, sự cố.Trước đó, Chính phủ đã chỉ định thành phố Daegu và huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm" để tăng cường hỗ trợ khắc phục thiệt hại.Sau quyết định trên, Chính phủ sẽ hỗ trợ một nửa chi phí khắc phục thiệt hại do dịch corona-19 cho các địa phương này. Người dân địa phương sẽ được hưởng hỗ trợ sinh hoạt, miễn giảm các loại phí như tiền điện, bảo hiểm y tế.Một số ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tương tự cho các địa phương này, nên việc chỉ định "khu vực thảm họa đặc biệt" không mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn ra quyết định sau khi lãnh đạo các địa phương liên tục yêu cầu.Chính phủ để ngỏ khả năng chỉ định thêm một số địa phương khác là "khu vực thảm họa đặc biệt", nhưng bác bỏ vấn đề hỗ trợ tiền mặt như một số ý kiến yêu cầu.Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), một quan chức Chính phủ cho biết thay vì hỗ trợ tiền mặt, Chính phủ sẽ hỗ trợ phiếu mua hàng cho các tầng lớp yếu thế. Phương án "hỗ trợ tiền mặt" vẫn đang được thảo luận.Ngoài ra, Chính phủ cũng có kế hoạch tăng cường hỗ trợ thị trường tài chính, đang lao đao từ sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu.