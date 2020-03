Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 15/3 đã tham dự chương trình bình luận tin tức thời sự "The Andrew Marr Show" của Đài BBC (Anh) theo hình thức kết nối cuộc gọi video từ trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Trong đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ các nước không những phải đối phó quyết liệt với dịch corona-19 mà còn cần ngăn chặn tâm lý hoảng sợ do dịch bệnh.Bộ trưởng Hàn Quốc đã trình bày cụ thể về những nỗ lực đối phó của Chính phủ Hàn Quốc với dịch corona-19. Theo bà Kang, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 2, có lúc ghi nhận tới hơn 900 ca nhiễm một ngày. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ngày 15/3 đã giảm xuống còn 76 người, cho thấy xu hướng giảm dần rõ rệt. Tuy nhiên, Hàn Quốc chưa hề thỏa mãn với con số này.Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch corona-19 trên toàn thế giới. Bộ trưởng Kang hy vọng kinh nghiệm đối phó và cách tiếp cận của Hàn Quốc sẽ không chỉ giúp ích cho những quốc gia khác trong cuộc chiến với dịch bệnh, mà còn thúc đẩy hợp tác quốc tế để đối phó với những loại virus tiếp theo.Ngoại trưởng Hàn Quốc chỉ ra rằng việc Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu đã làm lan rộng tâm lý lo sợ, hoảng loạn trong cộng đồng thế giới. Chính phủ các nước cần điềm tĩnh đối phó dựa trên căn cứ khoa học.Bà Kang cho biết đã có rất nhiều người Hàn Quốc và người châu Á bị lăng mạ, thậm chí bị tấn công vì bị coi là căn nguyên lây lan virus. Chính phủ các nước phải có trách nhiệm ngăn chặn những sự việc tương tự.Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết nguyên tắc đối phó với dịch corona-19 của Chính phủ Hàn Quốc là công khai thông tin minh bạch, toàn diện với người dân, liên kết chặt chẽ các dịch vụ y tế chất lượng. Những nguyên tắc này đang dần tạo ra hiệu quả trong cuộc chiến với virus.Sau khi Trung Quốc công bố cấu trúc di truyền của virus corona-19 vào trung tuần tháng 1, cơ quan y tế của Hàn Quốc đã thảo luận với các cơ quan nghiên cứu để chia sẻ thông tin này với các đơn vị sản xuất dược phẩm, phát triển thuốc và thiết bị xét nghiệm giúp chẩn đoán virus. Hiện tại, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm cho 268.000 người.