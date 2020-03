Kết quả sau 8 năm Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ có hiệu lực

Photo : KBS News

Ngày 15/3 là tròn 8 năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ có hiệu lực. Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Hàn Quốc và Mỹ trong 8 năm qua đã tăng gấp 1,3 lần. Đặc biệt, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ năm ngoái tăng nhẹ trong bối cảnh toàn ngành xuất khẩu trì trệ.Ngoài ra, kể từ khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực, kim ngạch thu hút đầu tư từ Mỹ đã tăng gấp đôi, thậm chí còn ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm 2019.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết kim ngạch thương mại hàng hóa với Mỹ trong năm 2019 đạt 135,2 tỷ USD, tăng 1,3 lần so với năm đầu tiên FTA Hàn-Mỹ bắt đầu có hiệu lực (2012) là 101,8 tỷ USD.Ngoại trừ hai năm 2015 và 2016, kim ngạch thương mại với Mỹ mỗi năm có xu hướng tăng từ 1% đến 11,6%. Đặc biệt, kim ngạch thương mại với Mỹ năm ngoái tăng 2,7% trong khi kim ngạch thương mại tổng thể của Hàn Quốc giảm 8,3%.Kim ngạch xuất khẩu với Mỹ năm ngoái đạt 73,3 tỷ USD, tăng 0,9% so với một năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt sang Mỹ gồm xe ô tô, linh kiện ô tô, chíp bán dẫn, sản phẩm dầu mỏ. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm nhựa tăng lần lượt 20,7% và 15%, còn xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây, máy tính và chíp bán dẫn lại giảm lần lượt 28,6%, 10% và 7,5%.Xuất khẩu các mặt hàng không được nhận ưu đãi FTA Hàn-Mỹ giảm 5,2% so với năm ngoái, trong khi xuất khẩu các mặt hàng được nhận ưu đãi tăng 6,3%.Nhập khẩu từ Mỹ năm 2019 đạt 61,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với một năm trước, trong khi kim ngạch xuất khẩu tổng thể giảm 6%. Các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu là dầu thô, chíp bán dẫn, máy bay và linh kiện. Đặc biệt, do nguồn nhập khẩu dầu thô được mở rộng sang các nước khu vực Trung Đông, nên nhập khẩu dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ đã giảm sâu lần lượt 99,7% và 10,6%.Kim ngạch và tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng được hưởng ưu đãi FTA Hàn-Mỹ tăng lần lượt 11,7% và 3,8% so với một năm trước. Năm 2019, xuất khẩu sang Hàn Quốc của Mỹ chiếm thị phần 12,3%, đứng sau Trung Quốc (21,3%).Cán cân thương mại với Mỹ trong năm ngoái đạt thặng dư 11,4 tỷ USD. Xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng, song nhập khẩu tăng nhiều hơn nên mức thặng dư có giảm so với 13,8 tỷ USD của năm 2018.Kim ngạch thương mại dịch vụ Hàn-Mỹ năm 2018 đạt 46,8 tỷ USD, tăng 1,4%. Xuất khẩu dịch vụ sang Mỹ đạt 16,3 tỷ USD, tăng 9% so với một năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 30,6 tỷ USD, giảm 2,2%. Cán cân dịch vụ thâm hụt 14,3 tỷ USD, giảm so với một năm trước (-16,3 tỷ USD).Đầu tư sang Mỹ của Hàn Quốc tính đến quý III năm 2019 đạt 10,25 tỷ USD dựa theo mức chuyển khoản, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư của Hàn Quốc sang Mỹ trong vòng 8 năm qua (từ năm 2012 tới quý III năm 2019) đạt 74,63 tỷ USD, tăng gấp 2,7 lần so với giai đoạn trước khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực từ năm 2004 tới 2011.Đặc biệt, đầu tư của Mỹ sang Hàn Quốc năm ngoái đạt 6,84 tỷ USD dựa theo mức khai báo, ghi nhận mức tăng kỷ lục 16,4%. Đầu tư của Washington sang Seoul tính từ năm FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực 2012 tới năm 2019 đạt 37,59 tỷ USD, tăng gấp đôi giai đoạn 2004-2011. Có thể nói, đầu tư qua lại giữa Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian qua đã tăng gấp 2,4 lần.Năm ngoái, đầu tư của Mỹ sang Hàn Quốc trong ngành chế tạo tăng 9,7% so với một năm trước, đạt 1,95 tỷ USD; ngành dịch vụ đạt 4,88 tỷ USD, tăng 20,7%.