Bộ Giáo dục sẽ công bố có tiếp tục hoãn khai giảng hay không vào ngày 17/3

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Giáo dục ngày 16/3 cho biết cơ quan này sẽ công bố có hoãn khai giảng lần ba hay không vào ngày 17/3.Ngày 23/2, Bộ Giáo dục đã thông báo hoãn một tuần lịch khai giảng năm học 2020, từ ngày 2/3 sang ngày 9/3, tại tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường giáo dục đặc biệt trên toàn quốc. Đến ngày 2/3, Bộ công bố quyết định lùi thêm hai tuần lịch khai giảng, từ 9/3 sang 23/3.Cuối tuần trước, các quan chức Bộ Giáo dục, trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành trên cả nước, đã nhóm họp nhiều lần để thu thập ý kiến về việc có tiếp tục hoãn khai giảng hay không. Được biết, phần lớn ý kiến cho rằng hoãn khai giảng là điều bất khả kháng. Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Seoul và Daegu đã đề xuất lùi lịch khai giảng thêm hai tuần, sang hẳn tháng 4.Trong ngày 16/3, Bộ Giáo dục tiếp tục thảo luận với các ban ngành hữu quan, như Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, để đưa ra phương án cuối cùng.Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Gang-rip trong buổi họp báo ngày 16/3 nhấn mạnh trường học có thể là một địa điểm lây lan virus. Nếu cho học sinh khai giảng sẽ có thể dẫn tới rủi ro xuất hiện các trường hợp lây nhiễm chéo trong trường học, vì các em học sinh cùng học tập, sinh hoạt trong một không gian. Mặc dù tỷ lệ tử vong do corona-19 ở trẻ em là khá thấp, nhưng các em học sinh lại có thể mang virus về nhà, lây cho nhiều người hơn. Do vậy, cần xem xét thật cẩn trọng về thời gian khai giảng.Trong ngày 17/3, Bộ Giáo dục dự kiến cũng sẽ công bố các phương án liên quan như nếu hoãn tiếp khai giảng thì tổ chức thi giữa học kỳ I như thế nào, lịch thi tuyển sinh đại học sẽ bị điều chỉnh ra sao. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng phải xây dựng đối sách bổ sung về dịch vụ "chăm sóc khẩn cấp", khi tỷ lệ phụ huynh đăng ký chỉ dừng ở mức 2%.