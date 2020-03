Ủy ban Olympic quốc tế họp khẩn trong ngày 17/3

Photo : KBS News

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 17/3 đã mở cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của đại diện các tổ chức bộ môn thi đấu quốc tế, sau khi một số trận đấu vòng loại của Thế vận hội Tokyo 2020 như cầu lông, đấu vật đã bị hoãn hoặc hủy do dịch corona-19 bùng phát. Lịch trình tổ chức lại các trận đấu vòng loại cũng chưa thể xác định do liên tiếp nhiều nước áp đặt biện pháp hạn chế di chuyển và cấm nhập cảnh.Đặc biệt, nhật báo The Guardian (Anh) còn đưa tin các vận động viên đang hối thúc hoãn lịch tổ chức Olympic Tokyo 2020. Đội tuyển điền kinh quốc gia Anh cho rằng Olympic nên lùi sang tháng 10 hoặc sang hẳn năm sau.Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo liên tục nhấn mạnh không thể hoãn hoặc hủy Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, cũng tại Nhật Bản, ngày càng có nhiều ý kiến bi quan về khả năng tổ chức Thế vận hội trong năm nay.Kết quả khảo sát của hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho thấy 69,9% người dân Nhật cho rằng khó có thể tổ chức Olympic Tokyo theo dự kiến, chỉ có 24,5% nhận định lạc quan về kế hoạch này.Trong khi đó, Ủy ban Olympic Hy Lạp đã quyết định tổ chức kín lễ trao đuốc vào ngày 19/3 tới và không công khai sự kiện với báo giới.Hiện lễ rước đuốc đã bị tạm ngừng hoàn toàn từ ngày 13/3, chỉ một ngày sau khi ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 được thắp sáng tại Hy Lạp ngày 12/3 vừa qua.