Các trường đại học gặp lỗi kết nối máy chủ trong ngày đầu tiên khai giảng trực tuyến

Photo : YONHAP News

Sau hai tuần dời lịch khai giảng do dịch corona-19, từ ngày 16/3, một số trường đại học đã khai giảng trở lại bằng hình thức trực tuyến, song không ít sinh viên đã gặp nhiều bất tiện do lỗi sập mạng, không thể kết nối với máy chủ. Điển hình là trường Đại học Myongji, dù nhà trường đã chia ngày học cho từng khối riêng biệt, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng lỗi kết nối máy chủ.Cùng ngày, máy chủ phục vụ các lớp học trực tuyến của các trường Đại học Korea, Đại học Kookmin, Đại học quốc gia Seoul, Đại học thị lập Seoul, Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc cũng tạm thời bị gián đoạn.Còn ở các trường Đại học Konkuk, Đại học Hanyang, khi sinh viên vào xem trực tuyến bài giảng lại xuất hiện các dòng thông báo "không thể tải video", "không phải thời gian nghe giảng", hay "đường truyền không ổn định, không thể xác nhận thời gian dự lớp". Thậm chí, phía nhà trường đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ nghe giảng trực tuyến một số môn học trong chiều cùng ngày.Tình trạng các lớp học trực tuyến không thể tiến hành ổn định do máy chủ quá tải không chỉ gây xáo trộn cho phía nhà trường mà cho cả sinh viên. Hiện các trường đại học đang bắt tay vào công tác khắc phục, như tăng thêm máy chủ để tránh tái diễn tình trạng tương tự.