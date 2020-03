Công dân Hàn Quốc tại Ý bắt đầu về nước theo nhóm do lo ngại dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Số ca nhiễm dịch corona-19 tại Ý hiện đã vượt hơn 27.900 người, là quốc gia có diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng nhất châu Âu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng người Hàn Quốc tại Ý đang có các động thái về nước tập thể.Đã ba ngày liên tiếp, Ý duy trì số ca nhiễm mới trên ngưỡng 3.000 người. Số ca tử vong do dịch corona-19 đã tăng lên hơn 2.000 người. Tỷ lệ tử vong là 7,7%, mức cao nhất thế giới hiện nay.Thủ tướng Ý Giuseppe Conte nhận định hiện vẫn chưa tới giai đoạn đỉnh dịch, qua đó yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp của Chính phủ, như hạn chế di chuyển.Cộng đồng người Hàn tại Ý hiện đang khảo sát nhu cầu sử dụng máy bay thuê bao, phòng trường hợp xấu nhất là các đường bay từ Ý về Hàn Quốc ngừng hoạt động. Chặng bay thẳng từ Ý về Incheon đã bị gián đoạn, chỉ còn các chuyến bay quá cảnh ở Paris (Pháp) hoặc Frankfurt (Đức) vẫn đang hoạt động.Đặc biệt, người dân nơi đây còn đang hết sức lo ngại về tình trạng thiếu y, bác sĩ, phòng bệnh, và thiết bị y tế tại Ý.Tương tự, cộng đồng người dân và du học sinh Hàn Quốc tại Pháp cũng đang trong tình trạng hết sức rối bời. Do lo ngại dịch bệnh lây lan rộng rãi, Chính phủ Pháp đã khuyến cáo các du học sinh ở các trường đại học quốc tế, gồm cả sinh viên Hàn Quốc, về nước. Cảm thấy bất an về đối sách muộn màng của Chính phủ Pháp, các du học sinh và người dân tại Pháp hiện đang tất bật đặt vé máy bay về nước khẩn cấp.