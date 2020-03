Xuất khẩu sang Trung Quốc có xu hướng hồi phục

Photo : YONHAP News

Chính phủ và giới doanh nghiệp ngày 17/3 cho biết nhờ diễn biến dịch corona-19 tại Trung Quốc có chiều hướng ổn định trở lại, xuất khẩu bình quân ngày sang Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 3 đã đạt 430 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ tháng 2 (361 triệu USD).Nếu so với 10 ngày đầu tháng 3 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm 8,2%, nhưng đang có chiều hướng cải thiện nhanh chóng. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tuần thứ 4 của tháng 1 đạt tới 530 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi dịch corona-19 bùng phát mạnh tại Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tuần thứ nhất của tháng 2 giảm còn 348 triệu USD. Sang tuần thứ hai của tháng 2, xuất khẩu bình quân ngày tăng lên 376 triệu USD, tuần thứ ba 380 triệu USD, tuần thứ tư 464 triệu USD, cho thấy xu hướng hồi phục dần từ trung tuần tháng 2.Trong tuần đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 438 triệu USD, giảm nhẹ so với tuần thứ 4 của tháng 2. Điều này được phân tích là bởi thông thường, kim ngạch xuất khẩu cuối tháng luôn cao hơn các tuần còn lại trong tháng. Một quan chức xuất khẩu đánh giá sự hồi phục này cho thấy xuất khẩu sang thị trường Đại lục đã vượt qua bước ngoặt khó khăn.Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu của Hàn Quốc, theo số liệu năm ngoái là 25,1%. Hồi phục xuất khẩu sang thị trường này càng làm tăng thêm khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu cả quý I của Hàn Quốc sẽ tăng trở lại.Để thúc đẩy tiêu thụ nội địa, Chính phủ dự kiến sẽ giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô từ tháng 3 tới tháng 6, hạn mức giảm tối đa là 1 triệu won (807 USD).Chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc, nhờ có hệ thống phòng dịch hoàn chỉnh nên không bị ảnh hưởng nhiều từ giai đoạn đầu bùng phát dịch corona-19. Một quan chức Chính phủ cho biết các nhà máy chíp bán dẫn ở cả trong nước và Trung Quốc vẫn đang vận hành bình thường 24/24. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 2 đã lần đầu tăng trở lại sau 15 tháng, được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng.