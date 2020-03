Hàn Quốc ban cảnh báo

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/3 đã ban lệnh cảnh báo vàng, tương đương mức 2 - "kiềm chế du lịch" tới 36 nước khu vực Tây Âu và Trung Âu, nơi dịch corona-19 đang có tốc độ lây lan nhanh chóng.36 nước này gồm 31 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và tham gia Hiệp ước Schengen như Hy Lạp, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Ý, Pháp, Phần Lan, Hungary, và 5 nước công dân Hàn Quốc thường đi du lịch là Anh, Monaco, Vatican, San Marino, và Andorra.Bộ Ngoại giao giải thích nguyên nhân ban lệnh cảnh báo du lịch lần này là do lo ngại công dân Hàn tại các nước châu Âu có thể nhiễm virus corona-19, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh tại các nước được tự do đi lại.Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân hạn chế du lịch, cân nhắc thận trọng có nên tới các nước trên theo lịch trình dự định hay không, đồng thời yêu cầu người dân đang lưu trú tại các nước này đặc biệt lưu ý tới an toàn tính mạng.Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh ở châu Âu để xem xét có nâng cảnh báo du lịch nữa hay không.Hàn Quốc áp dụng tổng cộng 4 mức cảnh báo du lịch. Mức 1 (cảnh báo xanh lam) là "lưu ý du lịch". Mức 2 (cảnh báo vàng) là "kiềm chế du lịch". Mức 3 (cảnh báo đỏ) là "khuyến nghị sơ tán công dân". Mức 4 (cảnh báo đen) là "cấm du lịch, sơ tán và rút công dân ngay lập tức".