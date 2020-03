Hàn Quốc mở rộng trạm thu phí cao tốc kiểu mới trên toàn quốc từ năm 2021

Photo : YONHAP News

Từ năm sau, các tài xế sẽ có thể đi qua trạm thu phí cao tốc trên toàn quốc một cách an toàn mà không cần giảm tốc độ.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 17/3 đã công bố kế hoạch bố trí trạm thu phí kiểu mới nhiều làn tại 60 tuyến đường cao tốc chính trên toàn quốc tới hết năm sau.Điểm khác biệt của trạm thu phí kiểu mới là được loại bỏ rào ngăn giữa các làn xe, kết nối với hơn hai làn xe cao tốc để đảm bảo độ rộng, giúp lái xe tiến vào cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/giờ mà vẫn đảm bảo an toàn. Làn xe ở trạm thu phí cao tốc kiểu cũ chỉ rộng khoảng 3,5m, giới hạn tốc độ tối đa là 30km/giờ.Theo kết quả khảo sát với hơn 500 tài xế sử dụng trạm thu phí kiểu mới ở Seoul đưa vào hoạt động từ năm nay, mức độ hài lòng của các tài xế là 4,1 trên 5 điểm, cao hơn hẳn so với trạm thu phí cao tốc loại một làn là 3,18 điểm.Do vậy, trong năm nay, Bộ Địa chính và giao thông quyết định sẽ ưu tiên bố trí trạm thu phí cao tốc nhiều làn tại 13 trạm có lưu lượng giao thông lớn ở phía Đông thủ đô Seoul và thành phố Siheung (tỉnh Gyeonggi). Trong năm sau, Bộ sẽ mở rộng sang 32 nơi khác.Bộ Địa chính và giao thông phân tích việc mở rộng các trạm thu phí kiểu mới sẽ giúp tiết kiệm 140 tỷ won (112,7 triệu USD) một năm nhờ giảm thời gian chờ, chi phí vận hành trạm thu phí, chi phí môi trường.Lượng xe xử lý ở mỗi trạm thu phí sẽ tăng lên khoảng 64%, từ 1.100 chiếc/giờ lên 1800 chiếc/giờ, giúp giải tỏa tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông ở khu vực gần trạm thu phí.