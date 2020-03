Chỉ số KOSPI tiếp tục giảm 2,5% bất chấp nỗ lực hạ lãi suất của Ngân hàng trung ương

Photo : YONHAP News

Các nhà đầu tư vẫn chưa thoát khỏi tâm lý lo ngại mặc dù ngân hàng trung ương các nước lớn, trong đó có Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), đồng loạt cắt giảm lãi suất và phối hợp chính sách nhằm ngăn chặn bất ổn thị trường tài chính toàn cầu do tác động của dịch corona-19.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch ngày 17/3 ở mức 1.672,44 điểm, giảm 42,42 điểm (2,47%). Chỉ số này mở cửa phiên giao dịch với 1.640,84 điểm, giảm 74,02 điểm (4,32%), sau đó tiếp tục lao dốc cả phiên do xu hướng bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ xu hướng mua vào của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư nên mức giảm cuối phiên đã được cải thiện hơn.Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.009,3 tỷ won (812,8 triệu USD), tiếp tục xu hướng bán ròng 9 phiên liên tiếp. Ngược lại, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư mua ròng 599 tỷ won (482,4 triệu USD) và 358,6 tỷ won (288,8 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch ở mức 514,73 điểm, tăng 10,22 điểm (2,03%). Chỉ số này khởi đầu với 488,02 điểm, giảm 16,49 điểm (3,27%), nhưng sau đó đã chuyển được sang xu hướng tăng.Các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 249,5 tỷ won (200,0 triệu USD) và 84 tỷ won (67,6 triệu USD). Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 334 tỷ won (269 triệu USD).Tỷ giá hối đoái won/USD khép lại phiên giao dịch ở mức 1.243,5 won đổi 1 USD, tăng tới 17,5 won so với phiên trước, tiếp tục xu hướng tăng 4 phiên liên tiếp. Như vậy, đồng won đã tăng tổng cộng 50,5 won trong khoảng thời gian này.Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua tỷ giá hối đoái won/USD ở ngưỡng 1.240 won đổi 1 USD, sau mức 1.246,1 won đổi 1 USD ở phiên giao dịch 11/6/2010.