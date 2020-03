Hàn Quốc tổ chức cuộc họp chuyên gia cùng WHO nghiên cứu virus corona-19

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo chiều 17/3, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp chuyên gia để nghiên cứu đoàn hệ (Cohort) - nghiên cứu một tập hợp người có đặc điểm tương đồng để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và những yếu tố có nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh dịch corona-19 bùng phát toàn cầu.Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Kwon Jun-wook cho biết ngày 18/3, hai bên sẽ mở cuộc họp trù bị với sự tham gia của các chuyên gia, các cơ quan liên quan trong nước, cùng hai chuyên gia đến từ trụ sở WHO.Theo Phó Chủ tịch Kwon, WHO đã bày tỏ ý định tham gia nghiên cứu do đội ngũ y bác sĩ của Hàn Quốc chủ trì. Tức là công trình nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia nội địa bằng ngân sách trong nước. Lý do Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận đề xuất cùng tham gia nghiên cứu về đặc tính miễn dịch, virus học và tiến trình lâm sàng của bệnh nhân tại Hàn Quốc là bởi kết quả nghiên cứu này có thể giúp ích cho công tác phòng dịch trên thế giới.Phó Chủ tịch Kwon cho biết nhóm nghiên cứu sẽ thường xuyên lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu, phân và mẫu dịch tiết đường hô hấp của bệnh nhân để kiểm tra sự tồn tại và số lượng virus, và quan sát xem khi nào các virus này sẽ thực sự biến mất.Chính phủ kỳ vọng kết quả nghiên cứu lần này sẽ là cơ sở để WHO đưa ra các hướng dẫn và khuyến nghị cho các nước.Các cơ quan y tế tại Hàn Quốc sẽ chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu cuối cùng, với đơn vị chủ quản là Viện y tế quốc gia (NMC), hiện đang quản lý Ủy ban lâm sàng trung ương.