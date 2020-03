Hàn Quốc ghi nhận 8.413 ca nhiễm corona-19 tính tới 0 giờ ngày 18/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương trực thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 18/3, Hàn Quốc đã có tổng cộng 8.413 ca nhiễm corona-19, tăng 93 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.Như vậy, số ca nhiễm corona-19 mới trong một ngày đã duy trì mức hai chữ số trong bốn ngày liên tiếp, sau 76 ca trong ngày 15/3, 74 ca ngày 16/3 và 84 ca ngày 17/3.Trong 93 ca nhiễm mới có 55 người ở vùng tâm dịch, gồm 46 người ở thành phố Daegu và 9 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Trong đó, tại một viện dưỡng lão ở thành phố Daegu đã xuất hiện tới 35 ca nhiễm mới so với một ngày trước.Ngoài ra, số ca nhiễm mới ở Seoul là 5 người, tỉnh Gyeonggi 15 người, thành phố Incheon một người, thành phố Gwangju một người, thành phố Ulsan hai người, thành phố Sejong một người, tỉnh Gangwon một người, tỉnh Bắc Chungcheong một người, tỉnh Nam Chungcheong ba người, tỉnh Bắc Jeolla hai người, tỉnh Nam Jeolla một người. Công tác kiểm dịch người nhập cảnh cũng xác định dược 5 ca nhiễm mới.Như vậy, cho tới nay, thành phố Daegu đã có tổng cộng 6.144 ca nhiễm corona-19, tỉnh Bắc Gyeongsang có 1.178 ca, thủ đô Seoul 270 ca, tỉnh Gyeonggi 277 ca, thành phố Incheon 32 ca.Tính đến 0 giờ ngày 18/3, Hàn Quốc đã có tổng cộng 84 ca tử vong do dịch corona-19, tăng ba người so với một ngày trước, nâng tỷ lệ tử vong lên 1%.Số người được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly tính tới hiện tại là 1.540 người, tăng 139 người.Ngày 18/3, Chính phủ đã khuyến cáo các cơ sở phúc lợi xã hội phục vụ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật ở các địa phương tiếp tục đóng cửa tới ngày 5/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.Ở một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Gang-rip đã phải tự cách ly do từng tiếp xúc với Giám đốc bệnh viện Bundang Jesaeng (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), mới được chẩn đoán dương tính với virus corona-19 trong ngày 18/3.