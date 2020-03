Dừng bỏ phiếu tại nước ngoài tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở Vũ Hán

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách bầu cử trung ương ngày 17/3 đã ra thông cáo báo chí về việc dừng cuộc bỏ phiếu tại nước ngoài của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), do diễn biến phức tạp của dịch corona-19.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc dừng một cuộc bỏ phiếu tại nước ngoài kể từ khi chế độ bỏ phiếu tại nước ngoài được áp dụng năm 2012.Theo đó, công dân Hàn Quốc tại tỉnh Hồ Bắc, nơi Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vũ Hán quản lý, sẽ phải tới các Tổng lãnh sự quán ở khu vực khác của Trung Quốc hoặc về nước để bỏ phiếu cho Tổng tuyển cử 15/4 tới.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương giải thích thành phố Vũ Hán đang bị phong tỏa và hạn chế di chuyển do dịch corona-19, nên công dân Hàn Quốc sẽ không thể tới địa điểm bỏ phiếu. Trong thời điểm hiện tại, Ủy ban cũng không thể cử nhân viên kiểm soát bầu cử cùng các trang thiết bị, vật dụng liên quan đến bầu cử tới thành phố Vũ Hán.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương nhận định diễn biến dịch corona-19 tại Vũ Hán tương ứng với trường hợp "thiên tai, chiến tranh, bạo loạn và các lý do bất khả kháng khác" quy định trong Hiến pháp, tức là không thể tiến hành bỏ phiếu tại nước ngoài.Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 16/3 tới 6/4. Thời hạn bỏ phiếu tại nước ngoài cho Tổng tuyển cử là từ ngày 1-6/4, do đó công dân Hàn Quốc sẽ không thể bỏ phiếu tại khu vực Vũ Hán.Những cử tri đã đăng ký bỏ phiếu tại nước ngoài nhưng chưa xuất cảnh, hoặc những cử tri nằm trong danh sách bỏ phiếu tại nước ngoài nhưng về nước trước ngày 1/4, chỉ cần mang theo căn cước đăng ký lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương là có thể bỏ phiếu trong nước.