Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hơn 2 tỷ USD vốn vay ưu đãi giúp giới tiểu thương ổn định kinh doanh

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã lập đối sách hỗ trợ giới tiểu thương gặp khó khăn do dịch corona-19. Trong dự thảo ngân sách bổ sung vừa được thông qua tại Quốc hội ngày 17/3, quy mô quỹ ổn định kinh doanh cho giới tiểu thương được nâng lên thành 2.700 tỷ won (2,19 tỷ USD), quy mô bảo lãnh tại các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương tăng lên thành 3.500 tỷ won (2,83 tỷ USD).Ngoài ra, Chính phủ còn phân bổ riêng 1.100 tỷ won (890,6 triệu USD) để hỗ trợ hai địa phương gặp thiệt hại nặng nề do dịch corona-19 là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Để giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho giới tiểu thương ở hai địa phương này, Chính phủ sẽ ưu đãi về điều kiện cho vay, như áp mức lãi suất thấp với các khoản vay từ quỹ ổn định kinh doanh.Chính phủ cũng sẽ cải thiện cơ chế giải ngân ngân sách, rút ngắn thời gian xử lý và thẩm định hồ sơ, để thẩm định nhanh các khoản vay từ quỹ chính sách của giới tiểu thương.Ngoài ra, Chính phủ khuyến cáo các cơ sở phúc lợi xã hội trên toàn quốc đóng cửa thêm hai tuần tới hết ngày 5/4, để phòng ngừa sự lây lan của virus corona-19 trong cộng đồng, đặc biệt đối với các tầng lớp yếu thế. Trước đó, Chính phủ đã hai lần khuyến nghị đóng cửa các cơ sở phúc lợi xã hội từ ngày 28/2 tới 22/3.Trong thời gian đóng cửa, Chính phủ sẽ hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc, bữa trưa, thăm hỏi với những trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật cần được giúp đỡ.Để ngăn chặn các ca nhiễm corona-19 từ nước ngoài vào trong nước, từ 0 giờ ngày 19/3, Chính phủ sẽ áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt với cả người dân trong nước và nước ngoài. Theo đó, tất cả các hành khách nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 19/3 sẽ phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, xác nhận địa chỉ cư trú và số điện thoại trong nước. Sau khi nhập cảnh, hành khách phải cài ứng dụng tự theo dõi sức khỏe để theo dõi các triệu chứng nghi ngờ trong vòng hai tuần.Trong một diễn biến khác, Giám đốc bệnh viện Bundang Jesaeng ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, nơi ghi nhận 29 ca nhiễm corona-19, ngày 18/3 đã có kết quả dương tính với virus. Ngày 13/3, người này đã tham dự buổi tọa đàm do Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi kiêm Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Kim Gang-rip chủ trì. Do đó, toàn bộ nhân viên Bộ Y tế và phúc lợi tham gia buổi tọa đàm, trong đó có cả Thứ trưởng, đều đang tự cách ly tại nhà.