Nhóm nhạc BTS và NCT 127 của Hàn Quốc cùng lọt Top 10 bảng xếp hạng album Billboard

Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 17/3 (giờ địa phương) công bố album chính thức thứ hai "NCT #127 Neo Zone" của nhóm nhạc Hàn Quốc NCT 127, phát hành ngày 6/3 vừa qua, đã đứng thứ 5 bảng xếp hạng album "Billboard 200" tuần này.Album chính thức thứ 4 "MAP OF THE SOUL: 7" của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) xếp vị trí thứ 8, ba tuần liên tiếp nằm trong Top 10. Album này đã đạt Quán quân "Billboard 200" ngay sau khi phát hành trong tháng trước.Như vậy là trong tuần qua, có tới hai nhóm nhạc Hàn Quốc lọt Top 10 của "Billboard 200", bảng xếp hạng các album âm nhạc phát hành trên toàn thế giới.Album "LOVE YOURSELF: Answer" của BTS, phát hành tháng 8 năm 2018, xếp vị trí thứ 164 của Billboard 200. Như vậy, BTS có tới hai album lọt vào bảng xếp hạng này.Ở bảng xếp hạng Artist 100, đánh giá các nghệ sĩ theo mức độ được yêu thích, nhóm NCT 127 đứng thứ 2, BTS đứng thứ 4. BTS cũng từng chiếm ngôi vương bảng xếp hạng này ngay sau khi phát hành album mới.Ngoài ra, các chàng trai BTS vẫn giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng "Social 50", vinh danh những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, qua đó tiếp tục giữ kỷ lục Quán quân trong thời gian dài nhất là 170 tuần.