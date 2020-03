Hàn Quốc siết chặt quy trình kiểm dịch với toàn bộ hành khách nhập cảnh

Photo : YONHAP News

Do dịch corona-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn thế giới, từ 0 giờ ngày 19/3, Hàn Quốc đã mở rộng đối tượng áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt sang toàn bộ khách nhập cảnh đến từ nước ngoài, thay vì chỉ áp dụng với những đường bay từ Trung Quốc, Nhật Bản, Iran và châu Âu.Mọi hành khách nhập cảnh vào trong nước sẽ phải trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt hơn, như đo thân nhiệt, điền vào bản khai báo kiểm dịch đặc biệt tại khu vực nhập cảnh.Những khách nhập cảnh có triệu chứng nghi ngờ như ho, sốt sẽ phải thông báo trước, báo cáo lên cơ quan y tế địa chỉ cư trú và số điện thoại liên lạc trong nước, cài ứng dụng tự theo dõi sức khỏe để báo cáo tình trạng sức khỏe bản thân trong vòng hai tuần sau khi nhập cảnh.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo sẽ thông báo tới chính quyền các địa phương trên toàn quốc danh sách người nhập cảnh để tích cực giám sát, như xác nhận các triệu chứng nghi ngờ trong vòng hai tuần sau nhập cảnh.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/3 đã ban cảnh báo du lịch mức 1 - "lưu ý du lịch" đối với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao giải thích đa số các quốc gia đều đang thực thi biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh và di chuyển do diễn biến phức tạp của dịch corona-19. Bộ Ngoại giao đã ra quyết định trên sau khi cân nhắc tới sự an toàn và nguy cơ lây nhiễm của người dân khi đi du lịch nước ngoài.