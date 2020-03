Photo : YONHAP News

Đảng Đồng hành vì người dân đã chính thức ra mắt ngày 18/3, với sự tham gia của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng "Tiến lên! Môi trường xanh" (Lets go! Green Party), đảng "Tiến lên! Hòa bình nhân quyền", đảng Thu nhập cơ bản (Basic Income Party), và đảng Chuyển đổi Hàn Quốc (Transition Korea). Ngoài đảng Dân chủ đồng hành, các đảng còn lại đều là đảng mới thành lập gần đây.Đảng "Đồng hành vì người dân" ra mắt với mục đích giành ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Trước đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai cũng từng ra mắt đảng vệ tinh lấy tên gọi là đảng "Hàn Quốc tương lai" với mục đích giành ghế nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng.Mỗi đảng tham gia đảng "Đồng hành vì người dân" sẽ được ghi danh một người vào top 10 ứng cử viên chắc chắn đắc cử ghế nghị sĩ theo danh sách đảng, ứng cử viên của đảng Dân chủ đồng hành sẽ được bố trí vào các thứ tự tiếp theo.Do đảng Công lý quyết định không tham gia đảng mới, nên vị trí ứng cử viên của đảng này sẽ được thay thế bằng ứng cử viên do các tổ chức dân sự tiến cử. Nếu ứng cử viên do các tổ chức dân sự tiến cử sau khi đắc cử lại chọn gia nhập đảng Dân chủ đồng hành, thì coi như số ghế nghị sĩ của đảng cầm quyền lại tăng thêm.Đảng Công lý và đảng Xanh Hàn Quốc (Green Party Korea) chỉ trích đảng mới rõ ràng là đảng vệ tinh của đảng Dân chủ đồng hành, và chỉ là một liên minh bầu cử đơn thuần, không phải một tổ chức chính trị.