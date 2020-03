WHO đánh giá cao Hàn Quốc về đổi mới trong công tác xét nghiệm virus corona-19

Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đánh giá Hàn Quốc là điển hình đi đầu về đổi mới trong công tác xét nghiệm corona-19, và cho biết sẽ tích cực áp dụng với các quốc gia khác.Trong buổi họp báo qua video tại trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 18/3 (giờ địa phương), Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định một tháng trước, dịch corona-19 đã lây lan nhanh chóng trên toàn Hàn Quốc, nhưng Seoul đã không hề khuất phục.Hàn Quốc đã phát triển chiến lược xét nghiệm sáng tạo, mở rộng năng lực phòng xét nghiệm, tích cực truy tìm những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân, lập các trạm xét nghiệm lưu động, cách ly tập trung người nghi nhiễm. Kết quả là số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm trong vài tuần qua. Tổ chức y tế thế giới dự kiến sẽ áp dụng kinh nghiệm của Hàn Quốc với các quốc gia khác.Bên cạnh đó, WHO công bố đã bắt đầu thử nghiệm vắc-xin corona-19, 60 ngày sau khi công bố cấu trúc di truyền của virus. Hiện tại, tổ chức này đang tiến hành nghiên cứu so sánh các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng ở nhiều quốc gia. Một số nước đang bày tỏ ý muốn tham gia nghiên cứu như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp.Theo báo cáo WHO ghi nhận tới ngày 18/3, tổng số ca nhiễm corona-19 trên toàn thế giới đã vượt mức 200.000 người, số ca tử vong là trên 8.000 người. Số ca nhiễm ở Ý là hơn 35.000 người, với hơn 2.900 người tử vong. Số ca nhiễm và số ca tử vong trong ngày của Ý hôm 18/3 đều cao kỷ lục. Ngoài ra, số ca nhiễm ở toàn bộ khu vực châu Âu đã lên tới hơn 90.000 ca, vượt qua cả Trung Quốc.Trong một diễn biến khác, chiều 18/3, Viện y tế quốc gia thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) đã mở cuộc họp với các chuyên gia WHO về nghiên cứu virus corona-19. Nghiên cứu này do đội ngũ chuyên gia và y bác sĩ của Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo, nhằm nắm bắt các đặc tính dịch tễ, lâm sàng, miễn dịch của bệnh nhân corona-19 trong nước.Tại cuộc họp, các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới cho biết dịch corona-19 đã lây lan rộng tại Hàn Quốc được một tháng, nên muốn học hỏi Hàn Quốc về kinh nghiệm đối phó, như phương pháp tự cách ly tại nhà, mạng lưới liên lạc.