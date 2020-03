Tỷ lệ kết hôn của Hàn Quốc năm 2019 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, tỷ suất kết hôn thô (số cặp kết hôn trên 1.000 người dân) của Hàn Quốc đạt 4,7 cặp, thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1970.Cục thống kê quốc gia phân tích xu hướng này là do dân số đầu 30 tuổi, độ tuổi kết hôn nhiều nhất, đã giảm trong thời gian qua. Kết quả khảo sát xã hội cho thấy số người trả lời "phải kết hôn" giảm mạnh, phản ánh sự thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề kết hôn, tác động không nhỏ tới xu hướng giảm tỷ lệ kết hôn.Độ tuổi kết hôn lần đầu bình quân của người Hàn là 33,4 tuổi ở nam giới và 30,6 tuổi ở nữ giới, đều tăng 0,2 tuổi so với một năm trước.Trong năm ngoái, tỷ suất ly hôn thô, tức số cặp ly hôn trên 1.000 dân, là 2,2 cặp, tăng 0,1 cặp so với một năm trước. Xét về số lượng, số vụ ly hôn trong năm ngoái là 110.800 vụ, tăng 2%.Đặc biệt, số cặp ly hôn khi đã chung sống trên 20 năm có chiều hướng gia tăng, lên tới 38.400 vụ trong năm ngoái, tăng 5,8% so với một năm trước.