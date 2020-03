Tổng thống công bố gói hỗ trợ tài chính 39 tỷ USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương

Photo : YONHAP News

Từ ngày 19/3, Hàn Quốc chính thức khởi động cuộc họp của "Hội đồng kinh tế khẩn cấp" do đích thân Tổng thống Moon Jae-in chủ trì. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Hàn Quốc mới mở cuộc họp của "Hội đồng kinh tế khẩn cấp".Tại đây, Tổng thống Moon công bố sẽ triển khai gói ổn định tài chính dân sinh quy mô 50.000 tỷ won (38,8 tỷ USD) để đối phó với tác động của đại dịch corona-19.Đây là bước đi đầu tiên nhằm ngăn chặn rủi ro phá sản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương, hộ kinh doanh tự do, và giải tỏa bất an trên thị trường tài chính.Trong đó, Chính phủ sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ mới vốn kinh doanh khẩn cấp cho giới tiểu thương lên 12.000 tỷ won (9,3 tỷ USD), hỗ trợ bảo lãnh đặc biệt quy mô 5.500 tỷ won (4,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ gia hạn trả nợ gốc và dừng trả lãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương tại tất cả các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước. Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu năm dưới 100 triệu won (77.700 USD) sẽ được bảo lãnh toàn bộ khoản vay lên tới 50 triệu won (38.850 USD).Tổng thống đề nghị các tổ chức tài chính nới lỏng tiêu chuẩn và quy trình thẩm định các khoản vay để giúp đỡ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.Ông Moon nhấn mạnh đối sách lần này chỉ là một phần, để vượt qua thời kỳ khó khăn kinh tế sẽ cần nhiều đối sách hơn nữa, qua đó để ngỏ khả năng Chính phủ sẽ tiếp tục công bố đối sách bổ sung.Ngoài ra, Tổng thống cũng chỉ thị các ban ngành hữu quan thảo luận phương án hỗ trợ thiết thực cho các tầng lớp yếu thế trong thời gian sớm nhất.