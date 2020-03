Hành khách đi chuyến bay nội địa tại Hàn Quốc có thể xác nhận thông tin cá nhân bằng smartphone

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết từ ngày 20/3, hành khách đi chuyến bay nội địa sẽ được xác nhận thông tin cá nhân bằng chứng minh điện tử do Chính phủ phát hành, thông qua ứng dụng điện thoại "Chính phủ 24" do Bộ Hành chính và an toàn quản lý.Theo đó, những hành khách không mang theo chứng minh thư nhân dân khi đi các chuyến bay trong nước chỉ cần cho nhân viên làm thủ tục lên máy bay và nhân viên an ninh xem thông tin cá nhân trên ứng dụng điện thoại "Chính phủ 24" khi lấy vé lên máy bay và đi qua bộ phận kiểm soát hành lý.Bộ Địa chính và giao thông cho biết mỗi năm có khoảng 10.000 người quên mang chứng minh thư nhân dân khi đi chặng bay nội địa. Do đó, công nghệ mới này được kỳ vọng sẽ giúp hành khách xác nhận thông tin cá nhân tiện lợi hơn khi đi máy bay.Cùng với đó, nếu "dịch vụ xác nhận giấy phép lái xe trên điện thoại di động" do Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông phối hợp với Cơ quan cảnh sát quốc gia xúc tiến phát triển bắt đầu được áp dụng nửa cuối năm nay, người dân cũng có thể xác nhận thông tin giấy phép lái xe trên điện thoại.