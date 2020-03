Chỉ số KOSPI giảm hơn 8%, rơi khỏi ngưỡng 1.500 điểm

Photo : YONHAP News

Ngày 19/3, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm tới hơn 8%, rơi khỏi ngưỡng 1.500 điểm. Tâm lý lo sợ nền kinh tế rơi vào suy thoái do đại dịch toàn cầu corona-19 đang bao phủ toàn bộ thị trường. Mặc dù chính phủ các nước đã tung ra nhiều chính sách quyết liệt để kích thích kinh tế nhưng chỉ số giá cổ phiếu vẫn tiếp tục lao dốc.Chỉ số KOSPI kết thúc phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.457,64 điểm, giảm 133,56 điểm (8,39%). Chỉ số này khởi đầu phiên với 1.626,09 điểm, tăng 34,89 điểm (2,19%), nhưng tới giữa phiên lại quay về xu hướng giảm, rồi càng giảm sâu về cuối phiên, cuối cùng rơi khỏi ngưỡng 1.500 điểm.Đã có lúc cả sàn giao dịch KOSPI và KOSDAQ phải kích hoạt cơ chế ngừng giao dịch tự động (circuit breaker), nối tiếp lần kích hoạt ngày 13/3, tức dừng mọi giao dịch trong vòng 20 phút.Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 616,6 tỷ won (477,9 triệu USD), tổ chức đầu tư và nhà đầu tư cá nhân lần lượt mua ròng 290 tỷ won (224,8 triệu USD) và 245,1 tỷ won (190 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 428,35 điểm, giảm 56,79 điểm (11,71%) so với phiên trước. Chỉ số này mở đầu phiên với 501,59 điểm, tăng 16,45 điểm (3,39%), nhưng cũng chuyển sang xu hướng giảm sâu tới cuối phiên.Các nhà đầu tư cá nhân bán ròng 171,6 tỷ won (133 triệu USD). Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư mua ròng lần lượt 167,1 tỷ won (129,5 triệu USD) và 10,1 tỷ won (7,8 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD dừng ở mức 1.285,7 won đổi 1 USD, tăng vọt tới 40 won. Đây là tỷ giá cuối phiên cao nhất trong 11 năm qua, kể từ mức 1.293 won đổi 1 USD ngày 14/7/2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Bất ổn tài chính do đại dịch corona-19 và cú sốc giá dầu đã khiến nhiều đồng tiền, trong đó có đồng won của Hàn Quốc, giảm mạnh giá trị, dẫn tới gia tăng nhanh chóng nhu cầu tính thanh khoản đồng USD.